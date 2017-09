Suur osa Rail Balticust jääb ilmselt tarastamata

Bioloogiadoktor Jaanus Remm idufirmast Rewild ütleb, et tõenäoliselt jäävad tarata just inimasustusest eemal asuvad osad, olgu need siis sood või metsad. Vahetult enne rongi saabumist hakkavad tööle raudtee kõrvale paigutatud ja loomadele ohusignaale andvad häälpeletid, mis peaks elajad raudteelt ära ajama või neid sellest eemal hoidma.

Remm ei tee saladust, et projekti käigus tuleb üle saada nii mõnestki probleemist, näiteks ei ole karul looduslikke vaenlasi ja sestap tekib küsimus, millise häälhoiatusega vältida karu raudteele sattumist. Põtrade, kitsede ja isegi huntidega on lihtsam. Kuni mägrasuuruste loomadega – mäger, rebane, kährikkoer ja jänes – ei teki üldse probleeme, sest tarad on kavandatud säärased, et need loomad pääsevad kõikjal vabalt üle raudtee.

Esialgu kavandati Rail Balticule suurulukite tarbeks ligikaudu 35 loomatunnelit või ökodukti üle raudtee, avatud tarad jätaks ära neist umbes poole. Ometi kinnitab Remm, et teatud kohtadesse on endiselt vaja ka tunneleid-ökodukte. Lisaks tuleksid uurimisrühma ettepaneku järgi kõigi jõgesid ületavate sildade alla laiendatud kallasrajad, kust loomad läbi pääsevad – selliseid kohti on kümmekond.

Eritasandilised tunnelid-ökoduktid võiks jääda inimasustuse lähedusse, kus liiguvad nii inimesed kui ka loomad. Leidub ka loomaliike, kes ei suuda laia raudteed ületada, need on nn võraseoselised liigid, kes eelistavad tegutseda puude varjus. Sellised on mõned linnuliigid, aga ka nahkhiired. Neile on vaja ökodukte, kus kasvab ka puid ja põõsaid.

Rong jääb rööbastele

Remmi sõnul kehtib valdavas osas Euroopa riikides laustarastamise kohustus kiirraudteedel, milleks peetakse omakorda neid, kus rongid sõidavad kiirusega kuni 250 kilomeetrit tunnis. Rail Balticu maksimumkiirus on kuni 240 kilomeetrit tunnis, seega ei pea siin ilmtingimata kõikjal tarasid olema. «Alla 250-kilomeetrise tunnikiirusega raudteed polegi Euroopas sageli aedadega piiratud,» lisab bioloog.

Praegu registreeritakse Eesti raudteedel keskmiselt 35 ulukiõnnetust aastas. Üldjuhul on need suuremad loomad, sest vedurijuhi nähtavus on tihti piiratud ning ta ei pruugi alati märgata isegi metskitse.

«Eestis ei ole olnud selliste õnnetustega seoses väga suuri kahjusid rongidele,» räägib Remm. «Pole olnud ka inimkannatanuid, kui me ei räägi vedurijuhi šokist. Rongid ei ole ulukite tõttu rööbastelt välja sõitnud ja seda pole teada ka mujalt Euroopast.»

Ehkki ka vedur võib saada kokkupõrkel põdra või karuga kahjustada, on eelkõige vaja kaitsta loomi, kes hukkuvad rongi teele jäädes paratamatult.

Rail Balticu ulukiläbipääsude uuring ei ole veel valmis, sellega tegeleb kolme firma kuuest-seitsmest eksperdist koosnev töörühm. Peale loomastikuanalüüside ja -lahenduste loomisega toimetava Rewildi osalevad keskkonnakonsultatsioonide firma Hendrikson & Ko ning Sweco Projekt oma raudteeinseneridega.

Rail Balticu pikkus tuleb Eestis üle 200 kilomeetri. Remm avaldab, et raudtee osaline tarastamata jätmine teeb loomade läbipääsu odavamaks, ent teiselt poolt ka palju lihtsamaks. Pikim tarastamata lõik tuleks kaheksakilomeetrine ja nii on ülekäiguala palju laiem kui mistahes tunneli või ökodukti puhul. Lühimad taradeta lõigud on mõnesaja meetri laiused.