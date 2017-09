Karol Metsa start Hollandis: ärevusest võimsa võiduni

Feyenoord oli kodukindluses peetud Eredivisie kohtumiselt viimati lööduna lahkunud mullu jaanuaris. Lisaks lihtsalt vägeva skalbi võtmisele aitas eestlasest poolkaitsja teha klubil ajalugu: Bredal kulus 49 (!) katset, kuni De Kuipi staadionil lõpuks võidurõõmu maitsti! Varasematest kordadest oli kirjas koguni 35 kaotust.

«Ilmselt oli see ka mu enda senise klubikarjääri magusaim skalp. Norras ei õnnestunud Rosenborgi vastu punktigi saada, nüüd langes kümme korda tugevam Feyenoord. Ja veel võõrsil. Hea tunne, mis seal salata,» sõnas napi paari kuu eest Stavangeri Vikingist Bredasse kolinud Mets.

Külalismeeskond jõudis sihile meeletu kannatuse ja ka pisukese õnne läbi. 0:1 kaotusseisus ei suutnud Feyenoord realiseerida penaltit. Pallivaldamise protsent oli senise tabelijuhi kasuks 73:27, pealelöögid 20:6, nurgalöögid 13:1… Aga väravaid lõi Breda.

Mets tunnistas, et kohati tuli meelde, kuidas vahel tuleb Eesti koondisega tippriikidega kohtudes hambad ristis kannatada. «Kasvõi näiteks mängud Belgiaga, kus sa lihtsalt palli eriti ei saa. Mängupilt oli üsna sarnane, aga tulemus teine. Näitasime, et kui tehniliselt ei ole võimalik vastu hakata, siis suure tahtejõu ja südamega võib mõndagi ära teha,» rääkis Mets.

Kaks mängu põhirivistuses ja kohe kaks võitu

24-aastasel mulgil on rõõmustamiseks põhjust veel: kahes esimeses liigamängus, kus treener ta algkoosseisu on usaldanud, on tulnud hooaja kaks esimest võitu. Pelk kokkusattumus?

«Arvan, et võin nende esitustega rahule jääda. Aga alati saab veel paremini – videoid üle vaadates tuvastasin kohti, mille võinuks lahendada teisiti. Arenguruumi leidub,» arutles Mets.

Ta tunnistas, et kui uue tööandja juures hakatuseks neljas kohtumises varumeeste sekka jäi, puges hinge teatav ebakindlus. «Pingil on alati raske istuda. Iga jalgpallur tahab kogu aeg mängida. Teadsin, et mu võimalus tuleb, ning püüdsin võtta rahulikult. Ent sellegipoolest jõudis igasuguseid mõtteid peast läbi käia,» ei varjanud profisportlane. «Kui esimest korda algkoosseisu pääsesin, sisendasin: kasuta see võimalus nüüd ära! Seni on vist õnnestunud, aga siinses konkurentsis pole midagi kindlat. Iial ei saa lõdvaks lasta.»

Positiivselt mõjus ka jutuajamine belglasest bossi Stijn Vreveniga. «Alguses sekkusin vahetusest ülemiseks poolkaitsjaks. See positsioon ei ole mulle nii omane, tundsin end veidi ebakindlalt. Treener kutsus seejärel rääkima, selgitasin vestlusel, kuidas olen harjunud mängima. Nüüd on ta mind kasutanud alumise poolkaitsjana, kes langeb sageli ka keskkaitsjate vahele – roll on koondisest väga tuttav,» selgitas Mets.

Kohanemine uue elu- ja töökeskkonnaga on sujunud mõnusalt. «Enamik meeskonnakaaslasi on minuealised või veidi nooremad. Seltskond on sõbralik ja mind on kenasti omaks võetud,» sõnas Mets. «Kuna nii mängu- kui trennitempo on tuntavalt kõrgem kui Norras, siis sellega harjumine võttis veidi aega. Aga nüüdseks olen igas mõttes siinsesse rütmi sulandunud.»

LISALUGU

Selja taha jäi jo-jo-nädal

NAC Breda hooaeg ei alanud põrmugi hästi. Hollandi liiga neljast esimest mängust suudeti hankida vaid üks hädine punkt. Siis alistati Groningen, ent neli päeva hiljem hiljuti vannuti karikasarjas alla poolproffidele meeskonnast Achilles 29.

«Ei soovi sellele kaotusele järgnenut enam kunagi kogeda. Saime fännidelt raju vilet, kuuldavasti kostitati ka karmide sõnadega. Riietusruumis polnud samuti eriti tore olla. Väga suur pettumus, eriti meie esitust arvestades,» sõnas Mets, kellele uues rüüs jala valgeks saamine tol õhtul vähimatki lohutust ei pakkunud.

Krahhist möödus vaid kolm päeva, kui alistati Feyenoord. «Tõesti on väga jo-jo-nädal olnud. Ehk andsid fännid meile nüüd veidi andeks. Aga ka treener rõhutas kohe pärast võitu Rotterdamis, et peame need kolm punkti kiiresti unustama. Oli lihtsalt üks tore ja emotsionaalne õhtu.»