USA spordiüldsus Trumpile: me ei kuula sind, kaltsakas!

Kõik algas reede õhtul Alabamas, kus Trump pidas kõnet oma 10 000 toetajale. Kui Põhja-Korea ja Hillary Clinton olid oma verbaalsed maksahaagid kätte saanud, suunas Trump tule NFLile ja nimetas «hoorapoegadeks» kõiki mängijaid, kes USA hümni ajal ei seisa, vaid põlvitavad.

Nimelt hakkasid mitmed (peamiselt mustanahalised) NFLi mängijad eelmisel hooajal toonase San Francisco 49ersi mängujuhi Colin Kaepernicki eestvedamisel USA hümni ajal– seda mängitakse USA profiliigades iga kohtumise eel – põlvitama, avaldades nõnda protesti rassistliku ebaõigluse vastu, mis nende meelest USA õiguskaitseorganite ja õigussüsteemi töös ilmneb.

NFLi seisukoht protestide suhtes on olnud lihtne: liiga soovib, et mängijad hümni austaksid, aga märgib, et USA alusväärtuseks on vabadused, mille sekka kuulub ka õigus protestida. Trumpile säärane hoiak ei sobi. «Kas te ei tahaks NFLi klubide omanikele öelda, et kui keegi ei austa lippu, tuleks neil teatada: koristage see hoorapoeg väljakult, ta on vallandatud!» teatas Trump reede õhtul tema esinemist kuulama kogunenud publiku ovatsioonide saatel.

NFLi tegevjuht Roger Goodell, USA prominentseim spordiametnik, kelle aastapalk on umbes 35 miljonit dollarit, andis Trumpile vastulöögi, teatades: «Säärased erimeelsusi külvavad kommentaarid näitavad kahjuks austuse puudumist.» Trump jätkas sõnasõda Twitteris: «Roger Goodell püüab õigustada seda, et mõned mängijad ei austa meie riiki. Käsi neil püsti seista!»

Trumpi rünnak muutis NFLi hoiaku veelgi monoliitsemaks. Goodelli kõrvale asus mängijate ametiühingu president Eric Winston, kelle sõnutsi on riigipea kommentaarid lõuahaak nii mineviku kui ka oleviku kodanikuõiguste aktivistidele.

Pühapäeva hommikuks olid vähemalt 13 NFLi klubi juhid või presidendid teinud ametliku avalduse, milles Trump hukka mõisteti. Näiteks Margus Hundi koduklubi Indianapolis Coltsi omanik Jim Irsay kirjutas: «Presidendi kommentaarid häirivad mind. Spordil on USAs unikaalne võime tuua kokku erineva tausta ja erinevate vaadetega inimesi ning rakendada neid ühise eesmärgi nimel.»

Kaepernicki ema Teresa kirjutas Twitterisse postituse poja toetuseks, vastates Trumpi hoorapoja-kujundile irooniaga: «Järelikult olen ma uhke hoor!»

Paralleelselt NFLi-liiniga kogus tuure Trumpi vastasseis valitseva NBA tšempioni Golden State Warriorsi ja selle juhtmängija Stephen Curryga, kes teatas reedel, et ei soovi osaleda meistermeeskonna traditsioonilisel külaskäigul Valgesse Majja. «Põhjus on lihtne: ma ei nõustu sellega, mida president on öelnud või vajalikel hetkedel ütlemata jätnud,» põhjendas Curry.

Trump vastas laupäeva hommikul Twitteris: «Valge Maja külastamine on meistritiitli võitnu jaoks suur au. Stephen Curry kahtleb, seega on kutse tagasi võetud!»

Sellega lisas ta õli tulle. Esmalt võttis sõna LeBron James, Curry viimaste aastate suurim rivaal korvpalliplatsil, kes teatas Trumpile: «Kuule, kaltsakas, Stephen Curry juba ütles, et ei tule. Seega pole kutset, mida tagasi võtta. Ja lisaks – Valge Maja külastamine oli tõesti suur au. Aga siis ilmusid sinna sina.»

Sarnaselt NFLiga asus korvpalliüldsus selgelt mängijate poolele. NBA tegevjuht Adam Silver märkis, et on korvpallurite üle uhke. USA üliõpilasmeister Põhja-Carolina teatas aga, et loobub kutsest Valgesse Majja.

Sportlaste protest Trumpi vastu jõudis Twitterist ka mänguväljakutele. Kui NBA hooaeg pole veel alanud, siis NFLis oli eile 14 põhiturniiri kolmanda vooru kohtumist ning neis kõigis leidus varasemast palju rohkem sportlasi, kes USA hümni ajal põlvitasid. Nüüd enam mitte eelkõige algsel põhjusel, vaid põlgusest Trumpi vastu.