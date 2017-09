Kaljulaid innustab riike tehnoloogiasse investeerima

«Valitsustel on viimane aeg kokku tulla ja tunnistada, et tuleb investeerida rahvale kasu toovasse tehnoloogiasse,» rääkis Kaljulaid. «See ei puuduta ainult protsesside automatiseerimist sarnaselt vabrikuga, vaid kogu ühiskonna muutmist, nii nagu me oleme seda teinud Eestis. Üleminek digitaalsele ühiskonnale toimub võimu, majandussektori ja elanike koostöös.»

Aftenposten kirjutas, et Eestit on digitaliseerimisel saatnud ülim edu – Eesti on läinud esimesena üle avalike teenuste digitaliseerimisele, kattes sellega nii tervishoiu- ja koolisüsteemi kui ka valimised.

«Digi-IDga, nii nagu meil see Eestis on, saab päästa elusid,» ütles Kaljulaid ja nimetas just tervishoiusektorit digitaliseerimise mõttes tähtsaks haruks. «Kui satud näiteks õnnetusse ja sind on vaja kiirabiga ära viia, on juba kiirabiautos võimalik haiguslukku sisse logida ja varasemat meditsiinilist käekäiku vaadata.»

Oktoobris osaleb Kaljulaid Aftenposteni tehnoloogiakonverentsil.