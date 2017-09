Liverpool väljus hullumeelse võiduga mõõnast

Eesti parim vutimees Ragnar Klavan vaatas sedapuhku varumeeste hulgast, kuidas koduklubi Liverpool neli mängu väldanud võiduta seeria lõpetas. Ülioluline 3:2 võit Leicesteris tuli pärast suuri üleelamisi, mille järel Liverpooli peatreener Jürgen Klopp ohkas: «Me ei ole viimastel päevadel end kõige etemini tundnud, aga nüüd on juba palju parem. Ütlesin kuttidele pärast mängu: me ei ole Harlem Globetrotters ega saa minna väljakule lihtsalt proovima ja vaid ilu pakkuma. Oleme siin tulemuse pärast. Täna võitlesime selle nimel ja see mulle meeldis.»

Liverpool läks 2:0 ja 3:1 juhtima, ent oskas ise enda elu keeruliseks teha. Vaid minut pärast 3:1 tabamust lubati Jamie Vardyl üks tagasi lüüa, veel neli minutit hiljem määras kohtunik – ehkki Liverpooli leeri arvates ekslikult – võõrustajate kasuks penalti. Vardy eksis ja Liverpool pääses.

Eelmistes voorudes 5:0 Liverpooli ja 6:0 Watfordi nuhelnud Manchester City jätkas samal rajal – nüüd nüpeldati 5:0 Crystal Palace’it. 16 punkti on ka teisel Manchesteri hiiul Unitedil, kes võttis tänu Romelu Lukaku tabamusele raske 1:0 võidu Southamptonist. Chelsea (13 p) alistas võõrsil 4:0 Stoke’i, Tottenham (11) 3:0 eduseisust 3:2 West Hami.

Liverpoolil on 11 punkti ehk Manchesteri duost lahutab viis silma. Juba homme õhtul ootab Moskvas Meistrite liiga teise vooru kohtumine Spartakiga – ehk avaneb taas võimalus mänguaega teenida ka Klavanil.