Karjääri lõpetanud Grete Treier innustas tütart

Treier lõpetas karjääri südameprobleemide tõttu viis aastat tagasi. Kuigi alguses pelgas ta sporti teha, leidis Pekingi ja Londoni olümpiamängudel Eestit esindanud naine tee rahvaspordini. Et tütar Lisete käib ka BMXi treeningutel, tundus rattamaratoni distants ka tema vanusele paras.

«Väga tore oli. Aitäh korraldajatele, et korraldasid paraja pikkusega võistluse, mis on sellises vanuses lastele konti mööda. See tundus paljudele kui pereüritus. Vanemad andsid lastele juhtnööre, kuidas sõita, ja kellelgi ei olnud väga kiire,» sõnas Grete.

Lisete kinnitas, et rada Palult Elvasse raske ei olnud, kuigi mudaseid kohti oli metsa vahel päris palju. «Need olid lastele päris rasked katsumused. Vahepeal oli vaja kõndida, aga midagi väga hullu ka polnud,» iseloomustas ema.

Ema-tütar lõpetasid pooleteisttunnise sõidu koos, kuigi aeg-ajalt läks ema tütrest ette. «Lastel oli paras soojus kehas, aga minul oli külmavõitu. Ühe kiirenduse tegin, et natukene sooja saada,» rääkis Grete.