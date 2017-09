Rannar Raba: bürokraatlik udu ja selge mehesõna

Üks endine kohaliku tasandi poliitik väidab, et olen valetaja. On minu peale kohe päris tige. Kui me mõnikord tänavanurgal ootamatult vastakuti satume, pöörab pilgu demonstratiivselt kõrvale. Ehkki olen saanud temalt paaril korral labaselt sõimava sisuga SMSe, teeb ta tavaliselt näo, et mind pole olemas või et meie ligi kahe kümnendi pikkune tutvus oli juhuslik eksitus.