Maratoonareid peibutas hiiglaslik jooksupidu otse Euroopa südames

Raiend avaldas arvamust, et tippudel, kes jooksid kilomeetri alla kolme minuti, oli pilk suunatud ilmselt kogu jooksu vältel ette ja nemad ehk maratoniõhkkonnast osa ei saanudki. Kes aga jooksid rahulikumalt, kilomeetri umbes viie minutiga, said nautida nii linna, toidupause kui ka tuhandetele kaasaelajatele käega patsu lüüa. Ta ise jooksis läbi Brandenburgi värava ja finišisse ajaga 4.28.39.

Kui Raiendi arvates kuulub Berliini maraton maailma kolme parima hulka, siis ettevõtja ja poliitik Meelis Atonen on veendunud, et see ongi maailma parim. «Berliin on mu lemmiklinn ja Berliini maraton on mu lemmikmaraton.» Atonen kinnitas, et ta on sellel jooksul kaasa löönud 1999. aastast ning sellest ajast alates on tal vahele jäänud kõigest kaks üritust. Ta selgitas, et ühel korral tuli valida presidenti, teisel korral vaevas teda vigastus.

Mis meelitab tagasi? See on võimas ja natuke kirjeldamatu tunne joosta koos kümnete tuhandete jooksusõpradega suures linnas, sõnas ta. «Juba stardihetk on nii ülev. Kõlav meloodia läheb hinge,» rääkis ta oma emotsioonidest. Esimesed kümme kilomeetrit lähevad Berliinis alati justkui iseenesest. Rajal kõlavad sambarütmid ja igal nurgal toimub rokk-kontsert. «Berliinlased võtavad maratoni mõnuga ja keegi ei hakka pärast virisema, et liiklus oli suletud,» muheles ta. Jooksult naasis ta sel korral ajaga 4.36.13.

44. korda

Esimest korda joosti Berliini maratoni 1974. aastal. Toona kaheks jagatud linnas korraldati seda algul rohkete rohealadega Grunewaldi linnajaos. Aastal 1981 viidi maraton linna ja pärast Berliini müüri langemist on rada kandunud ka omaaegsesse Ida-Berliini.

Võistlusrada peetakse üheks kiireimaks maailmas, mida kinnitavad sellel väljajoostud ajad. 2014. aastal püstitas Berliinis maailmarekordi (2.02.57) keenialane Deniss Kimetto.

Seekordne maraton oli ajaloo osavõtjaterohkeim. Kui jooksule pääses 43 852 inimest, siis koos varem stardi saanud ratastoolisportlaste, rulluisutajate ja lastega oli osalejaid kokku 70 000.