Millal hakkame rakendustest sõltuma?

Lavastus liigitub paljukõneldud tehnoloogiliste vidinate kõrvalmõjude diskursusesse. Ka pidepunkte lapates – suhte- ja suhtlusraskused, info üleküllus, pidevast võrgustumisest tulenev stress ja teiselt poolt peale pressiv «ühenduses oleku» vajadus – tundub, et see probleem on tehnoloogiateemalistes diskussioonides ühel või teisel moel pidevalt esindatud. Limiit hakkab täis saama, mistõttu on üha raskem leida uusi rakursse. Vähemasti pole seda suutnud (või tahtnud) etenduse lavastaja Valters Sīlis ega näidenditeksti autor Jānis Balodis, olgugi et neid peetakse läti teatri silmapaistvaimateks noorteks tegijateks.

Lavastuse «Nagu Soomes, aga veel parem» keskmes on küllaltki düsfunktsionaalne grupp, kelle ülesandeks on luua «midagi uut». Viimane on tänapäeva ühiskonnas erilise tähendusväljaga sõna, nagu ka «millegi vajamine». Neil kahel märksõnal toimib pea kogu turumajandus ja ka meile kümmekonna aastaga koduseks saanud rakenduste ja digilahenduste turg. Tegelikkuses ei «vaja» me uut T-särki, Nike tosse, värskeimat telefonimudelit. Veel vähem «vajame» uut äppi, Instagrami filtreid või programme, mis meid kõiges juhendavad. Ent võltsvajaduste vahelt on keeruline välja näha ja nüüd on uus äpp paljudele juba eluküsimus.

Lavastuses töötatakse välja programm kohalike valimiste võitu ihkavale poliithaile. Tulemuseks peaks olema unistuste rakendus, mis arvutaks välja, mida inimesed tahavad. Siin on näitekirjanik Jānis Balodis tulnud ideele, millel võiks ka reaalses elus potentsiaali olla. Kahtlemata oleks huvi sellise rakenduse vastu enneolematu, eriti arvestades, et kohalikud valimised on ukse ees.

Lavastus arutlebki, millal muutub suunavaist rakendustest juhindumine täielikuks normiks. Kahekümne või juba kümne aasta pärast? Ehk veelgi varem, sest juba praegu sõltub kriitiline osa ühiskonnast tehnoloogilistest uuendustest. Karjamentaliteet toimib ka tehnoloogiaühiskonnas, mistõttu ei saa jääda üksinda maha, kui kari kolib virtuaalsusesse. See justkui olekski kõnekaim mõttetera, mida lavastusest kaasa võtta. Muidugi ka idealistlik tõdemus, et olulisim on tasakaal. Oleks ju hea, kui need, keda tehnoloogia mingil moel aitab, saaksid sellest maksimaalselt kasu, ent need, kes soovivad elada lihtsat elu, võiksid seda teha, ilma et tunneksid end kõrvale jäänuna.

Sotsiaalse kõlapinnaga idee ei tähenda paraku seda, et kaheksat enesega kimpus olevat töönarkomaani oleks alati põnev kõrvalt jälgida. Pigem vastupidi. Tegelased veedavad suure osa ajast ekraanide ees ja isegi kui suu käib, ei ole fraasid just kuigi lennukad. Etenduse kulgedes kahaneb lootus kõditavate suhtedraamade või pikantsete vahejuhtumite võimalusele. Eraelulisi seiku ja tundemänge muidugi on, ent pigem on tükk «Nagu Soomes, aga veel parem» pidev, süžeeliselt tõusude ja mõõnadeta heietus 21. sajandist.

Tekib tunne, et tuimus on taotluslik. Ehk saame end niimoodi mõnes tegelaskujus ära tunda ja kõrvalt vaadata. Teise võimalusena kerkib pähe, et ehk on see viis näidata, kui igavaks muutub maailm, kui laseme oma elu rakendustel kontrollida ja kaotame kogu spontaansuse, sealhulgas spontaanse (või reaalse) suhtluse? Konflikt peitub aga selles, et ükskõik kuidas me lavastust saatvat tuimust ei põhjendaks, on viimast sellele vaatamata keeruline nautida. Samas, ehk pakub lavastus neile, kelle elu lavalaudadel kujutatavaga mitte ühegi nurga alt ei kattu, hoopis põnevat vaatamist.