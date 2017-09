Motoshow’l peeti siseelundeid krampi ajavat võistlust

Kuigi enamik autosid, mis messihallides ja väljakul ilutsesid, olid ilmselt tundide viisi vaha ja poleerimismasinat tunda saanud, siis ühel üsna rahvarohkel platsil olid üles rivistatud üsna tavapärase väljanägemisega sõidukid.

Lähemal uurimisel selgus, et siiski on ka neil mingi lisaväärtus, mida peale vaadates silmaga ei hooma, küll aga kuuleb kõrvaga. Õigem oleks veel öelda, et tajub ennekõike siseorganitega, sest platsile lähemale astudes hakkas siinkirjutajal rindkere sisemus korralikult vibreerima.

Nimelt kogunes messiplatsile ka hulk autoomanikke, kes olid oma masinatesse mahutanud sadade kilode kaupa helitehnikat.

Tuhanded eurod

Elva noormehe Jarkko Ingi lumivalgesse Fiat Pandasse mahuvad peale kõlarite, akude ja võimendite veel vaid esiistmed, rool ja armatuur. Oma auto üsna väikesesse pagasiruumi on Ingi paigutanud hulga akusid ning kaks helivõimendit, mille maksimaalne võimsus on 24 000 vatti. Tagumiste istmete asemel ilutseb kaks kõlarit, millest suurema läbimõõt silma järgi hinnates on oma pool meetrit.

Üsna ilmetu väljanägemisega, mitmekordsest vineerist ehitatud kastiga kõlarid Joosep Kuudi autos andsid laupäevasel helitehnikavõistlusel välja 148,6 detsibelli.

«No helitehnikat on siin umbes 5000 euro eest,» märkis Ingi. Ta lisas, et auto ise maksab helitehnikaga võrreldes umbes kümme korda vähem.

Ingi Fiat Pandas olev tehnika on autode helitehnikavõistlusel välja andnud 161,8 detsibelli.

«Ma tean, et varem on siin autos olnud helitehnika, mis on ületanud 163 detsibelli,» rääkis Ingi, kelle käes on väike Panda olnud mõni aasta. Enne kuulus see masin samuti ühele helitehnika entusiastile.

Jarkko Ingi Fiat Panda kõrval seisis Võrus elava Joosep Kuudi Volkswagen Golf, mis tundus samuti välimuselt üsna tavaline. Samuti nagu Ingi Fiat Pandal, puudus ka Joosep Kuudi autol tagumine iste. Selle asemel troonis auto tagumises otsas 2000-vatine kõlar.

Üsna tavalise väljanägemisega, mitmekordsest vineerist ehitatud kõlarikast Joosep Kuudi autos andis laupäevasel helitehnika võistlusel välja 148,6 detsibelli. «Siit on üle 150 detsibelli ka välja tulnud,» lisas Kuut. Esialgsete arvutuste kohaselt on Kuut kulutanud oma autosse paigutatud helitehnika peale ligi 7000 eurot.

Kahjustab tervist

Enamik võistlusel osalenud autod olid väiksemad luukpärad. Kõige pisem oli Jarkko Ingi Fiat Panda, kuid seal kõrval ilutses mitu Volkswagen Golfi.

«Mida väiksem on auto, seda lihtsam on heli seal sees hoida,» põhjendas Ingi. Joosep Kuut täpsustas, et väikse auto puhul kulub ka heli isoleerimiseks vähem materjali.

Nii Kuudi kui ka Ingi auto on täiesti liikluseks lubatud. «Ülevaatus ja kindlustus kehtivad, ise sõitsin sellega Elvast siia,» täpsustas Ingi.

Samas tunnistas ta, et väikese mootorivõimsusega ja suuri kõlareid sisaldav Fiat Panda ei ole igapäevasõitudeks just kõige mugavam masin. Nimelt kaalub Fiat Pandasse paigutatud helitehnika oma kuussada kilo, mis 1,1-liitrise mootori jaoks on üsna raske taak.

Võiks arvata, et helitehnika võimsuse pärast võistlemine on üsna ohutu hobi. Paraku see päris nii pole, sest vali muusika võib kõrvakuulmist olulisel määral kahjustada. Et heli üle 160 detsibelli teeb kõrvadele juba päris palju haiget, siis on Jarkko Ingi ehitanud süsteemi selliselt ringi, et saab võistlustel heli sisse ja välja lülitada nii, et ta ise autos ei olegi.

Selliseid summasid kuuldes kerkib loo autoril tahes-tahtmata küsimus: miks seda tehakse?

«Eks see ole hobi nagu iga teinegi,» kõlas Joosep Kuudi lühike ja konkreetne vastus. Jarkko Ingi oli eelkõnelejaga samal nõul.