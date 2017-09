Metallmehe Tanel Kangerti uus tulemine

Edukalt kulgenud Itaalia velotuuri 15. etapi kukkumist on eestlane mitu korda videost näinud, esimest korda juba tollel õnnetul õhtul haiglavoodis piineldes. Vaatepilt oli jube: kõrges mängus olnud Kangert sõitis etapi lõpuosas vastu liiklusmärki niivõrd karmilt, et murdis vasaku küünarliigese ja nihestas paremat õlaliigest. Hooaeg oli läbi ning tulevik tundus samuti tume.

Päästeingliks tõusis üle nelja kümnendi pikkuse kirurgikogemusega Brescia haigla arst Flavio Terragnoli. Kuigi ta kahtles röntgenipilte nähes, kas kätt on üldse võimalik korda teha, edenes Kangerti taastumine pärast operatsiooni sedavõrd hästi, et arst andis loa ka taas ratta selga istuda.

Nii juhtuski, et Kangert tegi comeback’i eile Tartu rattamaratonil 89 kilomeetri pikkusel distantsil. Seitsmendal-kaheksandal kilomeetril käis Kangert küll korra külili ja hiljem määris näo veidi poriseks, kuid tervitas 37. kohal finišisse saabudes poolehoidjaid juba sooja naeratusega.

«Ekstra närv oli sees, sest ei teadnud, kuidas keha vastu peab, mida ütleb ja kui hästi sõita jaksan. Nüüd võib kõigile neile küsimustele linnukese taha panna,» on Kangert rahul.

Pani sõidu alguses taas korraks külje maha

Eilse kukkumise ajas ta puhtalt enda võimekuse puudumise süüks. «Ma olen koba, sest hüppe- ja tehnilist oskust nõudvates kohtades jään ikka teistele alla. Kartus oli veidi sees. Vahepeal jäin seisma, sest oksad jäid kuskile ette. Võisin grupis päris tüütu olla, inimesed pidid minust mööda saama,» naerab ta, kuid annab endale aru: kõik on alles algus. «Üle kolme tunni polegi ma praegu järjest sõitnud, pikim trenn oli võrdne võistlusega.»

Itaalias käis Kangert oma kätt veel näitamas kaks nädalat tagasi. Terragnoli oli tulemustega rahul. Päris sirgeks eestlase metalli täis käsi (seda toestab ligi 15 metallkruvi ja -plaati – toim) siiski ei paindu ning ratturi unistus on jäset treeningutega veel viis-kuus kraadi sirgemaks saada.

«Päris nii ma rippuda ei saa,» viitab Kangert finišiala lähistel mänguväljakul jõu- ja ilunumbreid teinud pisitüdrukule. Ometi arvab ta, et ei pea oma hoiakus palju muutma. «Ehk see tuleb lähiajal rauda kiskudes tagasi.»

Kangert möönab, et meeskonnakaaslased ootavad tema rivvi naasmist. Ka profisportlane ise tahaks juba näidata, mida ta väärt on. Paranenuks ta imekiirelt, roninuks kohe sadulasse ning aidanuks meeskonda edasi. Nagu Alejandro Valverde, kes murdis juuli alguses Tour de France’i avaetapil põlve kederluu, kuid asus juba augustis uuesti treenima.

«Ju tal on imeline organism. Mina olen tavaline sportlane, kelle kallal on natuke tööd tehtud. Sportlased ongi erinevad. Aga mida Valverde teeb, on tõesti tähelepanuväärne,» kiidab Kangert ning raputab endale muigamisi tuhka pähe. «Oleksin võinud ka natuke rohkem füsioteraapiat teha ja arstidega tihedamalt suhelda, samas ega luu sellest kiiremini kinni kasva. Kui hooaeg oli juba põhimõtteliselt läinud, siis olgu väike puhkemoment ajule ka.»

Puhata Kangert ka sai. Nimelt polnud ta tütre sünnist (2015. aastast) saadik perega koos nii pikalt aega veetnudki. Uue hooaja ettevalmistuses teeb Kangert olulise muudatuse. Kui varem on ta novembris olnud veel kodumaal, siis nüüd läheb sel ajal juba Lääne-Euroopasse treenima.

«Juba praegu oli näha, et Eestis ei saa nii pikalt trenni teha. Seitse paduvihmahoogu, null tõusumeetrit. Gironas on lihtsam ja mõnusam keskenduda ning treenida. Tahaks hea põhja alla teha,» sõnab ta.

LISALUGU

Mis on Kangerti saladus?

Tänavu suvel tõusis 16-aastane Gleb Karpenko Tanel Kangertiga samale pulgale: mõlemad on võitnud Euroopa noorte olümpiafestivalil 10 km eraldistardis sõidus pronksmedali. Tartu rattamaratoni finišis tuli Karpenko Kangerti käest uurima: mida kogenud rattur omal ajal pärast olümpiafestivali tegi, et nii heaks sai?

«Veel rohkem trenni,» vastas Kangert sõbralikult ning lubas Karpenkole õpetussõnu jagada. «Ainuke mees ikkagi, kes minu saavutuse 14 aastat hiljem järele tegi. Väga tubli!»

KAST

Tartu rattamaraton

89 km distants

1. Martins Blums (Läti) 2:34.59

2. Andzs Flaksis (Läti) +0.02

3. Caspar Austa +3.40

…37. Tanel Kangert +9.51