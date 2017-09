Repliik: remonditeavitus varjab mälestusmärki

Vanemuise tänava servale püstitatud hiigelteavituse kohaselt valmib töö esimene etapp jaanuaris 2018, teine sama aasta juulis ja kolmas jaanuaris 2019. Hea, et avalikkuse ette on kirja pandud tähtajad (kuigi eelmine remontija kuulutas avalikult sedasama, ent tähtaegadest kinni ei pidanud).

Halb on aga see, et metalljalgadel hiiglaslik tekstiplakat on paigaldatud kirjandusteadlase ja semiootiku Juri Lotmani torustikulise struktuuriga mälestusmärgi ette. Kuigi ruumi on taamal küll ja küll. Vahest arvasid paigaldajad matsliku hoolimatusega, et need kõverad torud on maha jätnud raamatukogu eelmised remontijad ja neid peaks varjama.

Kujur Mati Karmini ja arhitekt Andres Lunge skulptuuri avamisest möödub 6. oktoobril kümme aastat.