Jalgpalli lühiuudised

EESTI

Flora ja Levadia võitlesid välja raske võidu

Eesti jalgpalli meistriliigas astus FC Flora pika sammu tiitli poole, kui alistas Sillamäel 2:1 Kalevi. Floralaste võiduvärava lõi 70. minutil Rauno Alliku. «Sillamäe andis kõva lahingu. Nemad ei löönud oma võimalusi ära, meil õnnestus paremini,» lausus Alliku. Raske võidu hankis ka Flora lähim jälitaja Tallinna Levadia, kes jäi kodus Tartu Tammeka vastu kaotusseisu, ent jäi lõpuks 3:1 peale. Kuni 77. minutini oli seis 1:1. Viis vooru enne lõppu edestab Flora Levadiat 6 ja Nõmme Kaljut 11 punktiga. «Oleme kaks viimast mängu kätte saanud kõva võitlusega. Kindlat pole siin veel midagi,» tõrjus Alliku tiitlimõtteid.

EESTLASED VÄLISMAAL

Mošnikov lõi ühe ja Vaštšuk kaks väravat

Soome jalgpalliliigas sai Sergei Mošnikov Marko Meeritsa kaitstud väravasse tabamuse kirja ning aitas tükk aega vähemuses mänginud PS Kemi 1:1 viigi päästa. Kemi poolel tegi kaasa ka Marek Kaljumäe. Läti meistrivõistlustel sahistas Bogdan Vaštšuk võrku koguni kaks korda – neist väravatest alistas FK Riga Ventspilsi. Vaštšuki koduklubi jääb neli vooru enne lõppu liider Jūrmala Spartaksist nelja punkti kaugusele.

NUMBER

11 väravat

on seitsme Prantsusmaa liiga mänguga löönud AS Monaco colombialasest ründaja Falcao.

SAKSAMAA JA PRANTSUSMAA

Bayern ja PSG vääratasid omavahelise duelli künnisel

Ülehomme Meistrite liigas omavahel kohtuvad suurklubid Pariis Saint-Germain ja Müncheni Bayern leppisid koduliigas mannetute viikidega. PSG andis pisivigastust ravivale superstaar Neymarile puhkust ja piirdus duellis Montpellier’ga 0:0 viigiga. See oli PSG-le tänavune esimene punktikaotus. Prantsusmaa liigatabelis edestatakse Monacot ühe silmaga. Bayern juhtis Wolfsburgi vastu veel teisel poolajal 2:0, ent lubas külalised järele. Mönchengladbachi Borussiat koguni 6:1 sakutanud Dortmundi Borussial on 16, Hoffenheimil 14 ja Bayernil 13 punkti.

HISPAANIA

Dani Ceballos päästis Reali

Hispaania liigas võttis võidu suur kolmik: täiseduga jätkav Barcelona alistas 3:0 Girona, Real Madrid samuti võõrsil 2:1 Alavesi ja Madridi Atletico 2:0 Sevilla. Barcelonal on 18, Atleticol 14, Sevillal 13 ja Realil 11 punkti. Reali mõlemad väravad lõi sel suvel Real Betisest ostetud 21-aastane poolkaitsja Dani Ceballos (pildil).

ITAALIA

Napoli ja Juventus ei väärata

Itaalia Serie A-s on Napoli ja Torino Juventus võitnud kõik kuus senist mängu, liidrite väravate vahe on vastavalt 22:5 ja 18:3. Viimati alistas Napoli võõrsil 3:2 uustulnuk Spali, Juventus aga 4:0 linnarivaal Torino. Juventuse eest lõi järjekordsed kaks väravat Paulo Dybala – argentiinlasel on liigas kirjas juba kümme tabamust.