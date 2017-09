Kalevi vägev tõus ja vahva võit

Aga Alba spurdile vastas Kalev vägeva 18:2 sööstuga, kus võtmeteguriks järjekordse vinge esituse teinud Janari Jõesaar. Esimese eelringi mängudes Makedoonia klubi Karpoš Sokoli vastu 17 ja 12 punkti toonud Jõesaar oli eile 22 punktiga üleplatsimees ning just tema individuaalsed sooritused – kaks tabavat kaugviset, efektne blokk ja korv sekund enne veerandaja lõppu – olid Kalevi sütitajad.

«Jõesaar on 100-protsendiliselt oma võimaluse ära kasutanud. Loodame, et tema hoog jätkub, aga kindlasti hakatakse teda edaspidi rohkem skautima ja tal läheb järjest keerukamaks,» sõnas Kalevi peatreener Alar Varrak.

Kalevi kasuks eile üheksa punkti visanud Eesti koondise kapten Kristjan Kangur kiitis samuti Jõesaart, aga rõhutas, et hooaeg on alles alguses: «Jõesaar on väga tubli ja on kogu aeg väga tubli olnud. Seekord tuli tema sooritus eriti esile ja ta oli platsi parim mees. Aga ärme nüüd kolme mängu pealt talle väga palju präänikut andma hakka.»

Avaveerandi 24:21 võitnud, ent poolaja 40:42 kaotanud Kalev läks tänu 18:2 spurdile viimasele veerandajale vastu 58:57 eduseisus. Albat enam kordagi juhtima ei lubatudki. Tõsi, samuti ei õnnestunud pikalt eest ära saada, sest kuigi mängu kontrollis Kalev, suutis Ungari klubi enam-vähem sabas püsida.

Alba kapten Peter Lorant tabas 0,8 sekundit enne lõpusireeni lähiviske ja vähendas külaliste kaotusseisu neljapunktiliseks. Varrak võttis mõtlemisaja ning seal kokku lepitu realiseerus kolmeks punktiks: Kangur mängiti kaugviskele ja kogenud mees tabas. «Meie esimene variant lõpusekundiks on muidu Jõesaarele korvi kohale sööta, aga kuna tema oli katkise kulmuga (üleplatsimees sai eelviimasel minutil kergelt vigastada – toim) pingil, siis läks käiku teine variant. Andsin tuld ja õnnestus,» rääkis Kangur.

Võrdsete vastaste heitluses võib seitsme- ja neljapunktilisel edul olla teisipäevast kordusmängu silmas pidades oluline tähendus, aga ülearu turvaliselt Kalev end ei tunne, märkis peatreener Varrak. «Pluss seitse on hea, aga kui keegi haarab initsiatiivi ja saab oma rongi sõitma, siis see seitse punkti kuigi palju ei maksa. Tänaseski mängus nägime mõlemas suunas 13:0 spurte,» sõnas Varrak.

Kalevi heitlikku esitust – algus hea, teine veerand ja kolmanda algus vastavalt kehvem ja väga halb, aga viimased 15 minutit jällegi täiesti super – selgitas Varrak nii: «Meie algviisik alustas väga kenasti – punkte tuli, laud oli kontrolli all, kaitse toimis –, aga vahetustega läks rütm sassi. Meie ei leidnud enam häid viskeid ja vastane teenis kergeid korve.

Kolmas veerandaeg oli esimesega risti vastupidine: algviisik ei õnnestunud, aga vahetusest sekkunud mehed tegid viimasel 15 minutil supermängu. Too veerandtund oli meie kontrolli all ja võitsime selle vägevalt, aga enne seda olime juba liiga suurelt taha jäänud. Kolmanda veerandaja mõõn tulenes vahetustest. Rohkesti võrdseid mängijaid on meie võlu ja valupunkt. Eesmärk on igas mängus kõigile kümnele mehele minuteid anda.»