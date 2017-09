Veerand ehitussektorist maksab ümbrikupalka

Ka Nordeconi juhatuse liige Erkki Suurorg ütles, et nemad ei ole ümbrikupalkade maksmisega kokku puutunud ja seda tõestavad ka maksuameti kontrollid –nende objektidelt pole rikkumisi leitud. «Ma kardan, et see probleem on rohkem erasektori ehituses, kortermajade ehitamisel,» kommenteeris ta.

Mitmed väiksemad ehitusfirmad, alltöövõtjad, ei soovinud Postimehele aga teema kohta kommentaare anda.

-Vastutus laieneb ka suurematele

Võimalusi, kuidas pettureid tabatakse, on mitu. Lemendik rääkis loo, kuidas ümbrikupalga maksmise juhtum toodi neile lausa kandikul kätte. Nimelt pöördusid maksuameti poole ehitajad, kes olid oma tööandjaga tülli läinud.

Nad saatsid ametile video, mis näitas, kuidas tööandja maksis välja ümbrikupalga. «See on tihti üks variant, et meie juurde tullakse siis, kui tüli on majas.»

Lisaks teeb maksuamet ise ehitusobjektidele kontrolle. Samas ei ole see eriti tõhus. Märksa enam loodab maksuamet süsteemsematele ja pikaajalisematele lahendustele.

Üks selline võiks olla e-maksuametis asuv rakendus, kuhu maksuamet kannab ehitusfirmade kohta käiva maksuinfo. Nii tekib turuosalistel ülevaade, kui palju nende alltöövõtjad tööjõumakse deklareerivad.

Kui seda tehakse ilmselgelt alla turu keskmise, viitab see ümbrikupalga maksmisele. See aga tähendab, et vastutama peavad ka suuremad peatöövõtjad, kuna nad ei saa enam öelda, et neil polnud oma partnerite kohta infot, selgitas Lemendik. Ta loodab, et korralikud ettevõtted välistavad niiviisi koostöö petturitega.

Teine uus lahendus aitaks riiklikel ehitustöödel korda majja lüüa ja selle lahendus peitub uues riigihangete seaduses. See võimaldab hankijal ehk ehituse tellijal hakata tuleva aasta 1. jaanuarist tagasi lükkama pakkumisi, milles on peatöövõtja töötaja palgakomponent selgelt alla turu keskmise ja mis võib olla saavutatud ebaausa konkurentsi tulemusel.

Samuti võib hankija lepingusse sisse kirjutada, et ehituse peatöövõtja ei tohi kasutada ühtegi alltöövõtjat, kes maksab alla turu keskmise.

«Meie soov on see, et mitte ükski lüli ei saaks objektile tööle tulla, kui ta pole täitnud samasuguseid nõudeid, mis on peatöövõtjal,» ütles Lemendik.

LISALUGU

Amet ei saa ümbrikupalku kontrollida

Riigi suurima ehitustööde tellija Riigi Kinnisvara ASi (RKAS) ehitusjuhtimisosakonna juhataja Igor Gerasenkov ütles, et nemad ei ole seni tellitud ehituste puhul ümbrikupalga probleemiga kokku puutunud.

See on ka loogiline, kuna ehituslepingu kohaselt tuleb tellijaga kooskõlastada ainult need alltöövõtjad, kelle töömaht ületab kümme protsenti kogu ehitustöö maksumusest. Seetõttu võib suur osa ehitusfirmadest lepingust üldse kõrvale jääda, mistõttu ongi keeruline nende tegevust ja maksekäitumist jälgida, selgitas Gerasenkov.

Ta lisas, et kuna peatöövõtja ostab kindla töölõigu teostamise sisse alltöövõtjalt, kes omakorda võib teatud osad sisse osta oma alltöövõtjatelt ja need jällegi oma alltöövõtjatelt, siis RKASil ongi raske kontrollida, kes, kuidas ja kui palju maksab konkreetsele töötajale palka.

Siiski loodab ta, et tänu uuele riigihangete seadusele tekib RKASil edaspidi suurem võimalus terad sõkaldest välja sõeluda ja ausad ebaausatest eraldada.