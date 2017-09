Jüri Kõre: Tartu võimekus on kasutamata

Öelge ausalt, miks te ei kandideeri IRLi ridades.

See vastus võiks olla aimatav. IRLi poliitika on pikka aega olnud mõnevõrra ebaselge.

Üks näide on omavalitsuste reformimine, kus IRL on olnud kaks korda reformikatse tegija, ja nüüd, kui kokkulepe saavutati, tõmmati kõrvad pead ligi ja üldse ei sekkutud.

Või kampaania, et erinevus rikastab, mida on eriti nooremate elanike hulgas peetud IRLi soolatüükaks. Tegelikult puudutab sallivuse teema palju suuremat hulka inimesi kui ühte väikest gruppi, millel on teatud seksuaalne sättumus. IRL on olnud aga võimetu kaasa rääkima laiemal, sallivuse ja ühiskonna sidususe teemal.

On need piisavad näited, et selgitada, miks meie teed on mõneks ajaks lahku läinud?

Ometi kõnelesite te viimases volikogus IRLi fraktsiooni nimel. Oli see siis teile vastumeelne positsioon?

Ei, miks vastumeelne? Hoian endiselt nii Tartus kui üle Eesti IRLile valimistel pöialt.

Nii et IRL pole teie jaoks minevik, vaid võib olla ka tulevik?

Põhimõtteliselt küll.

Teie valimisliidu esinumber Jüri-Ott Salm on käinud välja mõtte, et poliitiline linnajuhtimine jäägu volikokku, linnapea ja abilinnapead olgu aga apoliitilised spetsialistid. Kuidas see Eesti praktikas võimalik oleks?

Kolleeg Salm on käinud omavalitsuse juriidilist poolt kõige paremini tundva Jüri Mölderi (Tartu linnasekretär – toim) juures ja saanud vastuse, et formaaljuriidiliselt on see täiesti võimalik, kuna juhtimismudeli määrab omavalitsus ise.

Tegelikult peab ka opositsioon olema sisuliselt kaasatud linna juhtimisse just volikogu kaudu. Samas ei pea puht tehnilised küsimused jääma volinike otsustada. Väga paljudel juhtudel ei jaga nad sisulist asja, vaid hääletavad nii, kuidas linnavalitsus või fraktsiooni juht on öelnud. Volikogu peaks rohkem tegelema strateegiliste teemadega. Neid on mustmiljon.

Kas selline olukord on üldse saavutatav, et linnavalitsus ei kasutaks volikogus teerullimeetodit? Olete ka ise surunud koalitsioonis olles läbi eelnõusid, millega on kaasnenud terav kriitika.

Olen siiski oma haldusalas võtnud mõnikord arvesse ka opositsiooni ettepanekuid.

Mõnikord. Alati ei ole see võimalik?

Alati sa ei esita teksti, mille oled ise kirjutanud.

Jõuame tagasi poliitilise ametikohani?

Jah.

Tartu üks suur probleem on vähenev elanikkond, ometi on Läänemere piirkonnas suuremate linnade elanike hulk enamasti kasvutrendis. Miks Tartu ei lähe selle trendiga kaasa?

Aga mille varal elanikkond Rootsis ja Taanis kasvab? Sisserände. Meie väga nõrk sotsiaalpoliitika on siiamaani välistanud immigrantide sisserände.

Saame minna kasvule siis, kui pöörame tähelepanu õppe- ja töörändele ning pagulaste vastuvõtus osaleme nii palju, kui meie solidaarsus lubab.

Kas me oleme valmis Tartus oma arengut sisserände kaudu suunama? Nii ja naa. Me alles õpime seda rännet ohjeldama. Kuid kui ütleme, et laseme nüüd väravad lahti, siis mina oleksin ettevaatlik.

Sotside linnapeakandidaat Jarno Laur nimetas Tartut vaeseks linnaks, kus üksikisiku tulu on alla Eesti keskmise. Miks see nii on?