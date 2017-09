Loodushoidlik Poko poekott aitab vältida suurt kilekotivirna kodus ja kaupluses

Poed hakkavad ülejärgmisel aastal küsima raha õhukeste kilekottide eest, kuhu paljud inimesed on harjunud panema puu- ja juurvilju. 2019. aastast saab läbipaistvaid kotte tasuta vaid olukorras, kus küsimus on hügieenis.

Kauplused on keskkonna säästmisele mõeldes hakanud kilekottide vähendamiseks üha enam müüma riide- ja võrkkotte, mida saab korduvalt kasutada. Loodus- ja täppisteaduste valdkonna üliõpilased Kadi Sagor ja Maria Kolk on ühed nendest, kes soetasid endale kunagi säärased kotid. Need kippusid poodi minnes aga enamasti maha jääma – koju naela otsa rippuma või sahtlisse.

Kolk lisas, et temal oli võrkkotiga probleem, et kartulite ostu korral tuleb nende küljes olev muld võrgust läbi. «Sa ei pane neid kotti õpikute juurde. Mõtlesime, et nii ei lähe mitte,» lausus ta.

Kaalu ei lisa

Tavaliselt ei lahku inimesed kodunt võtmeteta, nii tuligi Sagoril ja tema neljal sõbral idee hakata ise tegema keskkonnasäästlikke nööridega kokku tõmmatavaid poekotte ehk Pokosid, mis mahuvad spetsiaalse võtmehoidja sisse. Praeguseks on kott saanud ettevõtte eestvedajate lahutamatuks kaaslaseks.

Et tudengid korraga palju ei osta, mahub sinna köögiviljade kõrvale sageli kogu toidu- ja tööstuskaup. Poko on mõeldud esmalt küll toidu jaoks, aga tiimiliikmed on seda kasutanud ka kinga- või toidunõudekotina.

Poko kotid on valmistatud impregneerriidest ja peaaegu sama kerge nagu kilekott. Poko liikmed peavad seda tähtsaks, sest inimesel võib poes tekkida küsimus, kas sellega ikka tasub kaaluda kartuleid, pähkleid või õunu, kuna kott lisab raskust.

Poko eestvedajate kinnitusel lisab kott vaid mõne grammi.

Kadi Sagor, Maria Kolk ning nende kolm sõpra Raul Richard Stein, Liisi Sagor ja Kristina Kasvandik võtsid oma keskkonnahoidlike kottidega kevadel osa energiasäästukonkursist Negavatt ja jõudsid kolme parema hulka, kes said auhinnaks 10 000 eurot. Selle raha eest käib hoogne Pokode õmblemine ja tootearendus.

Korraga 500 kotti

Juunikuus vormistasid tudengid Poko ettevõtteks. Kui konkursiga poleks raha tulnud, oleks Sagori sõnul firma ikka loodud, sest tööd ja vaeva nähti palju. Pealegi oli enne finaali neil kohtunikele ette näidata valmistoode.

Praeguseks on tudengid müünud ligikaudu tuhat Pokot. Kuigi Pokosid on kevadest peale müüdud üsna palju, pole nad poes käies näinud, et neile täiesti võhivõõras inimene kasutab puu- või juurviljade kotina Pokot. Noored usuvad, et küll nad jõuavad selleni.

Poko soovib ühtlasi edendada ka loodussäästlikku eluviisi. Kuigi üldjuhul käib Poko koos võtmehoidjaga, saavad need inimesed, kellel on võrkkott olemas, osta ka ainult võtmehoidja. Valida on kas vildist või kunstnahast võtmehoidja.

Suurima tellimuse on noored saanud siiani Tartu ülikoolist, kes soovis Eesti Euroopa Liidu eesistumise ajaks 500 kotti, et kinkida neid üritustel oma külalistele. Ülikooli soov tuli siis, kui firma oli alles alustanud. Seetõttu ehmatasid Poko eestvedajad esialgu natukene ära, sest nad polnud kindlad, et saavad lühikese aja jooksul nii suure tellimusega hakkama. Üheskoos otsustati, et ülikool siiski oma tellitu saab, ning hakati usinasti Pokosid õmblema.