Elektroonilise sõjapidamise raskekahurvägi näitab musklit

Esmaspäev möödus näitusel arutelude tähe all ning nagu kaitseminister Jüri Luik üritust avades tõdes, on kaitsetööstuse roll innovaatiliste lahenduste loomisel eriti tähtis. Ta lisas, et üha enam riike panustab oma küberründevõimesse ning elektroonilise sõjapidamise vahenditesse. «Neist kõrgtehnoloogilistest sõdimisviisidest on saanud tänapäeva relvastatud konflikti lahutamatu osa,» nentis Luik.

Valdkonna otsustajad

Kaitseministeeriumi kaitseinvesteeringute osakonna juhataja Kusti Salmi sõnul on see kindlasti mastaabilt kõige suurem elektroonilise kaitsetööstuse näitus, mis Eestis kunagi on korraldatud.

«Riigid ei ole saatnud siia mitte lihtsalt oma esindajaid, vaid delegatsioonid koosnevad reaalselt selle valdkonna otsusetegijatest,» märkis Salm. Näiteks Malaisiast saabus kohale kindralmajor, kes on riigi elektroonilise sõjapidamise tähtsaim mees.

Ürituse ettevalmistused algasid juba eelmise aasta lõpus. Kaitseministeeriumi ja Eesti kaitsetööstuse liidu kõrval on kaaskorraldaja Suurbritannia ettevõte Tangent Link, kes ongi spetsialiseerunud niisuguste ürituste korraldamisele.

Elektroonilise sõjapidamise näitusi on olnud nii Lähis-Idas, Ameerikas kui Austraalias, kuid Euroopas mitte eriti. Kuid et strateegilises kontekstis on Euroopas üleval Venemaa oht ning kaitsekulutused kasvavad, otsustati see lünk täita. Eestisse tuldi seetõttu, et küberkaitse valdkonnas on Eesti üks juhtivaid riike.

«Venemaa naabriks olemine on andnud teistele tunnetuse, et me teame sellest valdkonnast rohkem ja vastavad teemad on põhjalikult läbi mõeldud,» lisas Kusti Salm.

Kohal tipptehnoloogia

Kui näituse avapäeval keskenduti teoreetilisele osale ehk peeti arutelusid küberkaitse teemal ja diskussioone, siis täna ja homme asuvad kohale saabunud ettevõtted – mis on Salmi kinnitusel maailma mõistes valdkonna absoluutsed tipud – tutvustama oma toodangut delegatsioonidele ehk potentsiaalsetele klientidele.

«Enamikus riikides on selline aparatuur täiesti salajane, mis teeb selle näituse omakorda eriliseks,» nentis Kusti Salm. «Üritusi, kus elektroonilisest sõjapidamisest ja küberkaitsest lihtsalt räägitakse ja näidatakse PowerPointi, on küll ja küll, kuid selliseid demoversioonis näitusi just väga sageli ei korraldata.»