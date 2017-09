Haigekassa juhi konkurss nurjus

«Kandidaate isegi ei kuulatud, sest pärast arutelu jõudsime seisukohale, et tuleb kõikide formaalsete, juriidiliste nüansside täitmiseks korraldada uus konkurss, sest kandidaatide dokumentatsioonis oli teatavaid puudujääke,» ütles haigekassa nõukogu juht, tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski (SDE).

«On vaieldav, kas need oli piisavad selleks, et küsimust arutada või mitte,» lisas ta. Aga välistamaks kahtlust, kas kõiki protseduurireegleid on järgitud, otsustas nõukogu siiski korraldada uue konkursi. «See võimaldab senistel kandidaatidel, aga ka uutel kandidaatidel oma avalduse esitada,» ütles minister.

Avaldusi oodatakse 4. oktoobrini ning nõukogu koguneb uut juhti valima 6. oktoobril. Ossinovski sõnul on juhi valikul väga tähtis vestlus haigekassa nõukoguga. «Kõigil tugevatel uutel kandidaatidel, kui nad läbi personaliotsingu filtri pääsevad, on kindlasti võimalik end nõukogu ees tõestada,» lausus minister.

Ta lisas, et kandideerijate esitatud dokumendid ei ole kvalifitseerimise või diskvalifitseerimise põhjus. «Kuna konkurss toimub väga olulisele avalik-õigusliku institutsiooni juhi kohale ja seda reguleerib määrus, siis on väga oluline, et ka formaaljuriidiliselt oleksid kõik punktid täidetud, ja selles osas juristidel täit kindlust ei olnud ja kõikide riskide maandamiseks otsustati uus konkurss teha,» selgitas minister.

Ossinovski ei avalikustanud küsimusi tekitanud dokumenti. «Kui konkurss saab läbi, siis saab sellest rääkida, aga dokumentatsioonis oli teatud puudus,» soostus ta ütlema.

Ka ei soovinud ta öelda, kelle paberid korras ei olnud. «Kuna olukord, kus täna uut juhti valida ei saanud, tekitab nõukogu liikmete jaoks uue olukorra avaliku surve mõttes, siis et neid mitte kallutada ühe või teise kandidaadi suhtes, ei ole konkursikomisjon sellest põhjalikult rääkinud,» ütles minister. Kui uus juht on valitud, tehakse see avalikuks.

Kuigi juba ammu oli teada, et haigekassa senise juhi Tanel Rossi leping lõppeb septembris, jäi uue juhi valimine viimasele minutile. Ossinovski sõnul oli sellel mitu põhjust.

«Oleks võinud alustada varem, aga suvel oli keeruline kokku saada nii kandidaate kui mõnel korral ka konkursi komisjoniliikmeid,» selgitas ta.

Haigekassa juhi konkursikomisjoni kuulusid nõukogu esimehena Jevgeni Ossinovski, tööandjate keskliidu juht Toomas Tamsar ja ametiühingute keskliidu juht Peep Peterson. Kandidaate hindas sisuliselt personaliotsingufirma Fontes. Konkursikomisjon valis välja kaks kandidaati, kellega kohtuti konkursi viimases etapis veel kord.

«Me veendusime, et mõlemad kandidaadid on väga tugevad, nii et esialgse plaani asemel esitada [haigekassa nõukogule] üks kandidaat otsustasime esitada kaks,» rääkis Ossinovski.

Ministri sõnul on haigekassa juhi amet kõige suurema väljakutsega ametikoht avalikus sektoris, mis eeldab erakordsete võimete ja kogemustega inimest.

Haigekassa senise juhi Tanel Rossi lepingut pikendatakse nüüd kuni uue juhi valimiseni. Ross valiti ametisse 2012. aastal ning toona kulus uue juhi leidmiseks kolm vooru.