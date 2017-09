Kaks ja pool tuhat eurot aitab laste silmadel tervemaks saada

Laisk silm ja kõõrdsilm

Aga seda, kui oluline on lapse nägemisteravust või kõõrdsilmsust korrigeerida juba kolme-, nelja- või viieaastaselt, selgitasid eelmisel nädalal Tartu ülikooli kliinikumi silmakliinikus ülemõde Terell Pihlak ja kliiniku juhataja Kuldar Kaljurand.

«Mõjutada saab vaid kasvava organismi lihased, sealhulgas silmalihaseid. Hiljem lapse nägemist paremaks muuta ei ole paraku enam võimalik,» ütlesid nad.

Lastefond on vähekindlustatud perede lastele raviprillide ostmist toetanud 2014. aasta lõpust alates. Seekordse annetuse kogus lastefond koos Alexelaga, see tähendab seda, et tänavu aprillist augustini olid tanklaketi poodidesse üles pandud korjanduskastid ning ka igalt müüdud limonaadi- ja vitamiiniveepudelilt korjati 10 senti laste raviprillide tarbeks.

Lastefondi strateegiajuht Küllike Saar ütles sümboolse annetustšeki silmakliinikule üleandmisel, et 2016. aastal said raviprillide ostul abi 16 last ning sel aastal on saanud 23 last. Ta avaldas lootust, et sel suvel kogutud annetustest võiks jätkuda omakorda kaheks järgmiseks aastaks.

Kliiniku juhataja Kuldar Kaljurand nentis, et kuna perede teadlikkus oma laste silmade tervisest aina suureneb, siis ilmub prillivajajaid lapsi igal aastal välja rohkem ja rohkem. Pihlak selgitas, et lastefondi toetust raviprillide ostul saavad ainult vähekindlustatud pered ning kuna kliiniku töötajad teavad hästi perede tausta, otsustavad nad selle kliinikus ise.

Toetuse suuruseks tuleb umbes sada eurot lapse kohta aastas ning seda jagatakse viisil, et 90 protsenti raviprillide hinnast maksab lastefond ning ülejäänu lapsevanem. «Kuna nägemisteravuse näitajad muutuvad ning lapsed kasvavad, vajavad lapsed uusi prille ja korrigeeritud klaase tõesti ka igal aastal,» selgitas ta veel.

Õue, õue, õue

Küsimuse peale, kuidas laste silmi paremini hoida, vastas kliiniku juht Kuldar Kaljurand, et laste silmi mõjutavad kõige tugevamini kaks asja: nutiseadmed, mis meelitavad lapsi pikka aega enda ette lähedale vaatama, ning vähene õues liikumine.

«Silmade tervise huvides on väga oluline lapsi iga päev õuevalgusega koormata,» ütles ta. Rääkimata sellest, et silmad peavad saama seal vaadata nii kaugele kui ka lähedale.