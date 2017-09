Avatakse värskelt renoveeritud Vanemuise suur maja

Kõige põhjalikumad muudatused on tehtud teatrilavaga. 2016. aasta suvel vahetati kõik, mis jäi lavapinnast kõrgemale: tugevdati talad, vahetati nöörpööning, üle 50 stange ja töörõdud külgedel, lisati 12 punkttõstukit ja lift. Väga palju muutus lavajuhtimissüsteem, see sai eelprogrammeeritavaks ja arvuti teel juhitavaks.

Sel suvel uuendati kõik, mis jäi lavapinnast allapoole: vahetati pöördlava koos tõstukite ja vajukitega, sellele valati uus alus, uuendati orkestri tõstukid, heli-, video- ja kommunikatsioonisüsteemid. Värskendati ka suure maja publikuala, mida polnud põhjalikult remonditud maja avamistest saati 1967. aastal.

Vanemuise teatri lavatehnika ja publikuala renoveerimine läks maksma 12 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Remonti finantseeris täies ulatuses Eesti riik.

Vanemuise suure maja ametlik avamine on 28. septembril. Publikule avatakse uksed 30. septembril, mil majaga on kella 13st oodatud tutvuma kõik teatrisõbrad. Uuenduskuuri läbi teinud teatrimajas saab näha avamisetendust, tehakse lavaekskursioone ning avatakse kunstinäitus. Üritus on kõigile tasuta.