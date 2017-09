Isa vastuseisust hoolimata trikikorvpalluriks

Korvpall paelus lühikest Jacksonit juba lapsena ning vanema venna korvpallivarustus tegi teda kadedaks. «Palusin isa, et ta õpetaks mulle korvpalli. Ta vastas, et esiteks olen ma liiga lühike ja teiseks tüdruk. Vastasin seepeale, et kui tema mind ei treeni, siis kaeban emale, ning see muutis isa otsust. Sellest ajast peale harjutasin isa käe all kuni kolledžini ning õppisin, et korvpall pole pelgalt mäng, vaid eluviis.»

Kuigi ülikooli ajalgi mängis Jackson Georgias Savannah State’is korvpalli, keskendus ta hoopis laste treenimisele ning oli üsna kindel, et tipptasemel ta korvpalliga tegelema ei hakka. Saatus tahtis teisiti. Kolm aastat tagasi helistas talle ammune tuttav, Globetrottersisse siirdunud Chris Franklin ning kutsus teda katsetele.

Alustas trikkidega nullist

«Mõtlesin, et ta teeb nalja, ja küsisin mitu korda üle, mida ta tegelikult tahtis. Ta kinnitas, et on katsed, ning veenis mind minema. Igaüks ei saa öelda, et on Globetrottersis katsetel käinud, aga nüüd ma läksin. Mina, pisike tüdruk,» meenutab ta.

Katsetel ei pidanud neiu erilisi trikke näitama, vaid tõestama, et suudab meeskonnas mängida, on sportlik ning eelkõige oskab oma isikupäraga publikut võluda. Kõige tähtsam on pärast katseid peetav intervjuu, kus küsiti tavapäratuid küsimusi, näiteks kuidas ta veedaks päeva konnana.

«Andsin endast kõik. Ju nad said aru, et ma suudan meestega hakkama saada,» naerab Jackson.

Naiskorvpallurid pole Globetrottersis haruldane nähtus: 1985. aastal liitus võistkonnaga Los Angelese olümpiavõitja Lynette Woodard ning Jackson on võistkonna 13. naisliige.

«Minu arvates on väga äge, et meie tiimis on ka tüdrukud. Olime teerajajad. Globetrotters avas naismängijatele ukse ning meie eeskuju järgis ka NBA. See on vapustav,» sõnab 18 aastat tiimiga maailmas ringi rännanud Anthony Blakes. «Mul on neli õde ning kui Ace meiega ühines, sain kohe aru, et minu pere on nüüd suurem. Meil on tore, tembutame nagu õde ja vend. Meie pärand on tohutu,» räägib ta.

Soo pärast pole Jacksonit kunagi halvustatud. Vastupidi, Ässaks kutsutav pallur jääb vahetu suhtluse ja kiirusega kohe silma. «Armastame öelda, et korvpallis on kõik võrdsed. Ma olen küll naine, ma olen küll väike, aga ma olen kiire. Mul on väga hea sööduoskus ning see on minu tugevus. Sellises võistkonnas peabki oma tugevusi kasutama,» räägib Jackson.

Harlem Globetrottersi sõu on viimase 90 aasta üks vaieldamatult kõige legendaarsem spordiüritus maailmas. Nõnda on üllatav, et Blakesi sõnul ei oskagi paljud staarmängijad enne tiimiga liitumist palju trikke teha. «Olen tiimis väga kaua olnud, aga õpin ikka trikke juurde. Te ei pruugi seda uskuda, aga iga minu trikk räägib oma lugu. Igas meie pallikeerutuses on veidi isikupärane. Me õpime üksteiselt, aga juhendame ka teisi,» sõnab Blakes.