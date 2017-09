Moskva valmistub inglaste rüüsteretkeks

Suvise MMi finaalipaik Moskva on koos Londoni, Manchesteri ja Madridiga klubijalgpalli kõrgeimal tasemel esindatud kahe klubiga. Võiks eeldada, et aeg, mil linna külastavad ühel nädalal kaks Inglismaa legendaarseimat klubi – Venemaa eelmise aasta meister Moskva Spartak kohtub teisipäeval Liverpooliga ning hõbedane CSKA kolmapäeval Manchester Unitediga – toob linnapilti jalgpallimelu ning annab meediale ainest mitmeks päevaks, ent võta näpust.

Omamoodi on need mängud vaid valitud elanikkonna rõõm. Tuues natuke robustse, ent kõneka võrdluse Eestiga, saaks Lilleküla enam kui 10 000 silmapaari mahutavale staadionile mängu vaatama minna iga 120. eestlane (justnimelt eestlane, mitte tallinlane). Moskva ametliku elanikearvu korral (13 miljonit) võib istekoha Spartaki Avatud Arenale (Открытие Арена) saada iga 286., CSKA VEB Arenale aga ainult iga 433. moskvalane.

Moskva klubide vastaste, Manchester Unitedi ja Liverpooli samad näitajad jäävad alla kahekümne. Ent Moskva arvud võib rahumeeli koefitsiendiga 1,5 läbi korrutada, sest elanikke on siinses metropolis kindlasti ametlikest andmetest palju-palju enam.

Nii pole ka ime, et vaatamata jalgpallifännide nurinale piletihindade üle müüdi mõlemad mängud kiiresti läbi. Spartaki kohalike meistrivõistluste matšide parimate kohtade 30-eurone hind oli seekord pääsmete madalaim tase. Kavalama lükke tegi CSKA, pakkudes Meistrite liigas kolmemängulisi piletipakette. Arvatavasti osteti neid siiski eelkõige seda ühte mängu silmas pidades ning mõõduvõttudel FC Baseli ja Lissaboni Benfica jääb nii mõnigi toolid tühjaks. Näiteks Spartaki mängudele Maribori (hinnad algavad 15 eurost) ja Sevilla (20 eurost) vastu on pileteid endiselt saada. Linnapildis võib kohata hoopis reklaame, mis kutsuvad kaasa elama Lokomotivile, sest neil seisab sel nädalal ees Euroopa liiga kohtumine Tšehhi klubi Zlini FC Fastaviga.

Ka kohalik ajakirjandus kajastab peamiselt piletirallit – iga endast lugupidav spordileht teatab, kui kiiresti pääsmed omaniku leidsid. Mängude tulemuste puhul otsitakse juba ette vabandusi. Spartak nutab taga rünnakuliidrist hollandlast Quincy Promesi – ilma temata on Liverpoolile vastu saada väga keeruline, teatavad kohalikud eksperdid kui ühest suust. Tiitlikaitsja on sel hooajal näidanud väga hüplikku mänguvormi. Venemaal on peetud kolmandik voorudest ning Spartak hoiab seitsmendat kohta – liidrist kümne punkti kaugusel – ning nädalavahetuselgi ei suudetud tabeli viimase Mahhatškala Anži vastu enamat 2:2 viigist.

Praegu kolmandal kohal asetsevale CSKA-le hingab kuklasse linnarivaal Lokomotiv, kel punkte sama palju, kuid peetud üks mäng vähem. Armeelasedki suutsid Meistrite liiga kondiproovi eel neljanda Moskva klubi, taas kõrgliigasse tõusnud Dinamo vastu vaid viigistada.

Kuigi Venemaa suurima spordilehe Sport Expressi kodulehe hääletusel on 28 000 vastanu hulgas populaarseim (46 protsenti) variant, et CSKA jääb oma alagrupis teiseks, ei ole kohalike usk euroedusse ülearu kõrge. Eelmisel aastal toimunud CSKA ja Tottenhami mängul edastas üks kohalik noormees hot dog’i järjekorras vaatamata väga puisele inglise keelele selge sõnumi: meie vutiklubid on kehvad, kui tahad tõelist emotsiooni, vaata jäähokit!