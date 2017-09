Peter Sagan – jalgrattamaailma sõumehest kullatükk

Sagan on terve elu olnud kahel rattal kiire, aga karjääri algul lendas tema ratta alt pigem muda – ta on näiteks 2008. aasta juunioride maastikusõidu maailmameister. Järgmisest hooajast kolis Sagan maanteeratta selga ning edasine on juba teada. Vueltalt on mehe kaukas neli etapivõitu, Tour de France’il on ta triumfeerinud kaheksal etapil ning alates 2012. aastast võitis ta viiel Prantsuse velotuuril järjest sprindikuninga rohelise särgi. Ilmselt oleks tema uhke jada jätku saanud tänavugi, kui kohtunikud poleks teda neljanda etapi finišisprindis Mark Cavendishi rajapiiretesse surumise eest diskvalifitseerinud.

Üks võiduseeria jäi Saganil püsima. Temast sai pühapäeval esimene rattur, kes on suutnud kolmel MMil järjest triumfeerida ning 27-aastasena ka üldse noorim kolmekordne maailmameister. Finišipoodiumil lasi slovakk emotsioonidel möllata ning näitas kaameratele meeleldi keelt. Tegu on eheda sõumehega.

Kuidas muidu kirjeldada sportlast, kes osales Rio olümpiamängudel oma trumpala asemel maastikusõidus, sest see tundus lõbusam. Või kui Tinkoff-Saxo meeskond sõlmis Saganiga lepingu, mille aastateenistus ületas nelja miljonit eurot, läks ta esimese asjana soetama TV-sarjast «Dukes of Hazard» kuulsaks saanud autoromu. Sportlasel on ka oma Youtube’i kanal, kus ta lihtsalt ratta seljas lollitab – nagu poleks superstaaril vaba ajaga targemat teha.

«Rattasõidu päästja! See mees on praegu spordist suurem – hoidke teda hoolega,» kirjutas Sagani värske võidu puhul sotsiaalmeedias 2012. aasta Tour de France’i tšempion ja viiekordne olümpiavõitja Bradley Wiggins.

«Ta on rattur, keda sünnib üks põlvkonnas. Ta jätab meist teistest noorsõitjate mulje,» on lisanud Cavendish.

Järgmisel aastal läheb Saganil neljanda tiitli jahtimine põrgulikult keeruliseks: MM peetakse Innsbruckis ja rada soosib sprinteritest enam mägisõitjaid. Pealegi ei tea slovakk isegi täpselt, kui palju ta järgmisel hooajal võistleb – Sagani abikaasa Katarina on kaheksandat kuud rase ning mees ei aima, kuidas esiklapse sünd tema elu muudab.

«Kas te tahate, et ma lõpetaks võistlemise? Las ma esmalt naudin seda,» naljatles ta ajakirjanikega. «Ma loodan, et suudan järgmisel aastal edukalt võistelda, aga siin spordis ei saa midagi kindlalt lubada. Elan päevhaaval ja kes teab, mis homne toob.»