Eestis on üle tuhande süüdimõistetud pedofiili

-Ajakirjandust on selle juhtumi paljastamise eest kiidetud, sest politsei ju ei tegevat midagi.

Sild: Kui ajakirjanikud saavad oma töös selliste asjade kohta infot, siis me tõesti väga palume, et see edastataks esmalt politseile. Kui kriminaalasi on juba menetluses, siis – tõesti – oleksime väga tänulikud, kui te mõnel juhul ootaksite selliste lugude avaldamisega. Me kasutaksime ka ajakirjanduse infot kuriteo tõendamiseks.

Kui toimida vastupidises järjekorras, võidab kurjategija edumaa, saab võimaluse tõendeid hävitada. Omaette lugu on veel juhtumitega, kui kurjategija ise ei tea veel, et tema suhtes käib kriminaalasi.

-Selle keskealiste meeste saunaga midagi sellist oligi?

Sild: Kui ajakirjandus avaldab liiga vara kriminaalkuriteosse puutuvat infot, ei võida uurimine…

-Aga…

Sild: Tohib, ma lõpetan?

Kes sellest kannatab? Kannatab seesama seksuaalkuriteo ohver. Võib-olla jääb politseil ja prokuratuuril selle ajakirjandusliku loo tagajärjel kogumata väga väärtuslikku informatsiooni. Võib-olla jääb mõni teine kannatanu tuvastamata.

Niisugustest asjadest rääkimine on väga hea selles mõttes, et inimesed peavad teadma lapsi ähvardavatest ohtudest. Kuid alati peab väga hoolikalt kaaluma, millal ja kui palju midagi avaldada.

-Kas ajakirjanikud ei ole seda siis teinud?

Sild: Üldjuhul on, aga mitte alati. Ma olen tänulik, kui mingit seesugust lugu kajastatakse tagantjärele. Minu poolest kasvõi üksikasjaliselt – kogu oma õuduses. See on parim viis inimeste silmi avada.

-Ajakirjanduse poole pöördutakse seepärast, et mujalt pole saadud abi sellise pordumaja kinnipanemiseks. Ma ei ütle, et selline lähenemine on tingimata õige, kuid ma mõistan neid pöördujaid.

Raivet: Mina ka.

Sild: Ka mina mõistan.

Raivet: Aga inimesed ajavad vahel sassi seaduse ja moraali. Moraalselt on ju taunitav 40-aastase mehe suhe 15-aastase poisi või tüdrukuga. Juriidiliselt on see aga paraku korrektne, sest seks üle 14-aastasega on Eesti Vabariigis lubatud – eeldusel, et see ei ole vägivaldne.

Sild: Ja eeldusel, et selle eest ei saada tasu.

Raivet: Vaat nüüd tulevad mängu väga olulised nüansid, mida ajakirjandus tihti ei lahka. Jah, 14–15-aastased võivad ju võõraste onudega saunas käia, kuid meie peame uurijaina välja selgitama, kas nende käikudega kaasneb hüvesid. Selleks on meil vaja aega. Ma tunnistan, et kui menetlus parasjagu käib, pole me väga koostööaltid. Isegi kui ajakirjanik tuleb küsima, kas meil on midagi. Ma ei saa seda teile öelda.

-On siis ajakirjandus mõne teie uurimise ära rikkunud?

Raivet: Ee… tahtlikult kindlasti mitte.

Sild: On olnud juhtumeid, mil liiga varajane kajastus pole meile kasuks tulnud.

Raivet: Ükskord oli nii, et ajakirjandus rääkis ühest varem karistatud inimesest ja andis tema kohta palju uut infot. Suisa nii palju, et pidasime selle inimese kinni. Hiljem, pärast päevade ja ööde kaupa tööd, tuvastasime, et see inimene pole saanud sellist kuritegu mitte mingil juhul toime panna. Aga meediakajastus oli olnud küll nii enesekindel ja ühte auku – et nii on ja kõik.