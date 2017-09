Kalev/Cramo korvpallurid on väsinud, aga lahinguvalmis

Kalev/Cramo kogunes eile varahommikul Tallinna lennujaama kella viie ajal. Eesti meisterklubi lendas Budapesti Brüsseli kaudu ning jätkas siis teekonda bussireisiga. Ungarlaste seis on selles mõttes parem, et nemad tulid Eestisse ja lahkusid siit tellimuslennuga.

«Meeleolu on väsinud, aga kellele ikka kurta on. Mehed siin bussis praegu lamavad,» sõnas Varrak telefoniintervjuu ajal. Mängupaika jõuti pärastlõunal kella kolmeks ning õhtul ootas ees juba traditsiooniline võistlussaaliga tutvumise treening. Korraks tullakse end liigutama ka täna hommikul ning siis ootab ees juba matš, kus Eesti klubil on teel Meistrite liiga viimasesse kvalifikatsiooniringi kaitsta seitsmepunktiline edu. Mänguks läheb Eesti aja järgi kell 19.30.

Kas Varrak jõudis pika reisi ajal ka veidi mängule mõelda? «Midagi ma mõtlesin, aga seda tegid ka ungarlased. Usun, et meil tuleb nende käikudeks valmis olla,» andis eestlane mõista, et oma mängu hakatakse ilmselt kohandama vastase järgi.

Paari Tallinnas toimunud avakohtumises oli üleplatsimees 22 punkti toonud Janari Jõesaar. Juba pärast mängu andis meie peatreener mõista, et kui hooaja esimestes kohtumistes on klubi värske liige Jõesaar saanud särada, siis iga mänguga saavad vastased tema ohust üha teadlikumaks ning see tähendab, et samasuguse esituse kordamine läheb üha raskemaks. Alles mäng näitab, kes tõuseb täna meeskonna liidriks.

Kolmandas eelringis ootab paari võitjat Türgi klubi Karşıyaka Basket – esimene mäng peetakse kas Eestis või Ungaris juba reedel.