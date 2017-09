Kas Real on Dortmundis Dr. Jekyll või Mr. Hyde?

Real on viimases 16 võõrsil peetud matšis kaotusekibedust tundnud vaid korra: Meistrite liiga poolfinaalis jäädi pärast avamängu 3:0 võitu linnarivaal Atleticole alla 1:2. Hispaania meistriliigas on võõrsil möödunud kaotuseta 12 järjestikust kohtumist – nädalavahetusel jätkati seeriat Deportivo Alavese 2:1 alistamisega. Ometi on La Liga hooaeg mullustele meistritele alanud üle kivide ja kändude. Alavese üle saadi alles kolmas võit kahe viigi ja ühe kaotuse kõrvale. Reali jaoks on praegune viies koht ja seitsmesilmaline mahajäämus Barcelonas hooaja nõnda varajases faasis väike katastroof.

Võrdluseks: Dortmund on Saksa meistrisarja uhke liider – esimesest kuuest matšist on võidetud viis, tehtud üks viik ja lastud endale lüüa üksnes kaks väravat. Meistrite liigas on meeskondade käekäik aga risti vastupidine: Dortmund kaotas võõrsil avamängus Tottenham Hotsupurile 1:3 – tõsi, kohtuniku eksimuseta võinuks skoor olla 2:2 – ja Real tümitas kodus 3:0 Nicosia APOELi.

Kuuest senisest kohtumisest Westfalenstadionil pole Real kunagi võitjana väljunud – kolm kaotust, kolm viiki. See statistika peab täna muutuma, muidu võib kuningliku klubi juba ametlikult kriisis olevaks kuulutada.

«Teame, milleks nad on võimelised, aga usume endasse. Me oleme väga hästi mänginud,» sõnas Dortmundi kaitsja Marc Bartra, lubades Reali päeva ära rikkuda.