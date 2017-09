Siniste teenäitaja Subaru XV

Subaru uut XV-d vaadates tekib küsimus, kas uskuda oma silmi? Välimuselt on uustulnuk ja eelmise põlvkonna esindaja üsna ühte nägu, nii et kahte kõrvuti seisvat sõidukit võrreldes tekib kahtlus, et mäng «Leia pil­dilt kümme erinevust» on jõukohane ennekõike pühendunud spetsialistidele. Kas siiani igati cool’i Jaapani väiketootjat on ühtäkki tabanud laiskus või ideepuudus? Ehmatuseks pole põhjust. Seletus on olemas.

See oli viis aastat tagasi, kui tutvustati Imprezal baseeruvat väikemaasturit XV. Sealtmaalt kaubaks läinud 700 000 autost on Euroopas omaniku leidnud 70 000. Ühe tehnilise uperpalli tõttu, millest tuleb juttu allpool, on oluline välja tuua seegi fakt, et Vana Maailm on XV-le kolmas turg USA ja Jaapani järel. Niisiis, populaarsuse puudumise üle see mudel kurta ei või ning iga endast lugupidava PR-osakonna püha kohus on välja selgitada, milles asi.

Uuringu tulemustest selgubki, et XV juures meeldib ostjaskonnale kõige rohkem… välimus! Selge sott, mis töötab, seda pole vaja näppida. Nii tehtigi teise põlvkonna XV esimesega võimalikult sarnane, aga siiski nähtavalt moodsam. Muutused sõiduvahendi mõõtudeski on minimaalsed: kõrgus on jäänud samaks, pikkus on nüüd 4465 mm (lisandunud 15 mm) ja laius 1800 mm (lisaks 20 mm). Millimeetrite mängus on sõitjateruumi avarust juurde tekitatud.

Avar sõitjateruum, tagaistmel jätkub ruumi isegi laiutamiseks. / Subaru

/ Subaru

Mõeldud on sellelegi, et asju oleks mugavam sisse tõsta ja pärast jälle kätte saada. Laadimisava on osatud venitada ülevalt sentimeeter, alt aga kümme sentimeetrit laiemaks. / Subaru

Kuhugi pole kadunud seos Imprezaga, ent vahelduse mõttes on see nüüd keeratud tagurpidi. Nimelt on XV esimene Subaru mudel, mille aluseks sai uus universaalne platvorm. Sellele omakorda luuakse kõik järgnevad Subaru mudelid, nende seas ka muidugi Impreza ning näiteks järgmise aasta lõpus oodatav, praegu veel saladusloori varjus uudistoode. Uus platvorm arvestab loomise hetkest sellegagi, et aastal 2020 on Subaru mudelirivis pistikhübriid ja aasta hiljem võib müügisalongidest nõutada juba ka üksnes elektri jõul liikuvat sõidukit.

Praeguse XV jõuallikates veel radikaalseid muutusi pole. Mootoriruumist leiab 1,6- või 2,0-liitrise vabalthingava boksermootori, mis on mõlemad näitajatelt eelkäijatega enam kui sarnased. Jõuallikad on siiski suures ulatuses täiustatud, mõlemad versioonid on eelmistest 12 kg kergemad ning pisut väiksema januga. Kaheliitrine, 156 hj arendav boksermootor tarvitab tehase kinnitatud värsketel andmetel 6,9 liitrit sajale. Peadpööritavat erksust pole neile jõuallikatele kuidagi võimalik ette heita.

Mootor on paaris Lineartronic-variaatorkäigukastiga. Just siinkohal tulebki mängu Euroopa kõrge koht müügiturgude edetabelis. Ning võta või jäta, ei ole kerge olla Jaapani insener! Kujutage ette olukorda, et olete valmis saanud ülimalt sujuva variaatorkäigukasti ja valmistute end premeerima tee ja väikese küpsisega, kui laekub teade, et teie siidlindina sujuv käigukast ei meeldi eurooplastele mitte üks põrm! Nemad tahavad, et see tehtaks astmeliseks, sest eurooplaste meelest mõjub ühelt käigult teisele minekut imiteeriv käiguvahetus loomulikumalt. Pole teada, kas Jaapani insenerid on oma tee ja küpsise kätte saanud, kuid seitsmeastmeline käigukast toimib kiiduväärselt hästi nii maanteesõidul kui ka korralikul maastikurajal.