Fasebook võib muuta meie reaalsustaju

Ulmekirjanik William Gibson, üks küberpungi žanri looja, kirjutas 1993. aastal raamatu «Virtuaalvalgus», kus süžee käivitajaks oli paar varastatud liitreaalsuse prille.

Gibsoni romaani tegevus toimus umbes 2006. aastal San Franciscos. Kõnealused prillid kujutasid endast raske raamiga Blues Brothersi stiilis silmakatteid. Aga kui need ette pandi ja sisse lülitati, kuvati vaataja jaoks pärismaailma kujutisele veel metaandmeid. Nii näiteks võis vaadata tulevase kinnisvaraarenduse väljanägemist otse linnaruumis. Võimalusi on tuhandeid ning nüüd on need meile lähemal, kui oskame karta või igatseda.

Tänavakunstnik Edward von Lõnguse tööd, mida Eesti 100. sünnipäeva ja Euroopa Liidu eesistumise puhul Euroopa linnade seintele eksporditakse, koosnevad kahest osast. Seintele värvitud teost näeb igaüks, kes vaid oskab märgata, aga sellega on seotud ka digitaalne osa.

Motive Digital Studios loodud nutirakendus äratab Lõnguse figuuris ellu. Rakendus leiab sellesse peidetud koodi ning toob telefonikaamera kaudu nähtavale, «reaalsele elule» oma infokihi, kõnealusel juhul animeeritud tegelased. Ainult (R)estart Reality liitreaalsus on hästi varjatud saladus. Kui ma septembri alguses Berliinis Lõnguse jälgi ajasin, ei osanud keegi tema tööde nägijatest taibata, et tuleks alla laadida rakendus ning seda kasutada. Vaimustus puhkes alles siis, kui seda oma telefoni abil demonstreerisin.

Millal jõuab liitreaalsus massidesse? Siis, kui selle taga on suur raha. Ja raha tunneb asja vastu juba huvi. Google Glassi mäletate? Olen ise Google Glassi proovinud ja sel ajal polnud tegemist seadmega, mis olnuks igapäevaseks eluks valmis. Ka ühiskond polnud valmis. Kuna seade suutis märkamatult ka pilte teha ja videot salvestada, tabas Google’i prillikandjaid ühiskonna põlgus: piilujad sellised! Californias keeldusid mitmed meelelahutusasutused Googleʼi prillikandjaid sisse lubamast ning neile ähvardati tänaval tappa anda. Google arendab oma projekti edasi, aga GGv2 on mõeldud rangelt spetsialistidele – neurokirurgidele või hävituslennukite mehaanikutele.

Loo autor testib Google Glass liitreaalsusprille. / Karli Saul/SCANPIX

Microsoft kuulutas mullu kevadel välja oma LR-projekti Hololens, mis näeb veel veidram välja kui Googleʼi prill: nagu kummaline tulevikukiiver. See osa, kuhu pärismaailma peale lisainfot kuvatakse, on silma ees prototüüpversioonis postmargist pisut suurem. Praegusel kujul on see veider küberkiiver vaid siseruumides kasutamiseks. Kui niisugusega tänavale minna, näeks see välja justkui 1960. aastate ettekujutus 21. sajandist.

On üks mees, kes siiski usub, et liitreaalsus on tulevik, ja et see tulevik on lähemal, kui me keegi karta oskame. See mees on Mark Zuckerberg, Facebooki looja.

Zuckerbergi reaalsus

Tänavu kevadel pidas Zuckerberg Facebooki konverentsil ettekande, milles rõhutas LRi tähtsust lähitulevikus. Ja kui juut käib Facebooki tulevikust, siis tähendab see raha. Palju raha.

Põhimõtteliselt on meil kõigil (nagu näitas Pokemoni-maania ja kunstilisel tasemel Lõnguse projekt) taskus väga võimekas LR-seade, nutitelefon. Aga tõelise ja haarava LR-kogemuse saavutamiseks on seda tülikas kasutada. Zuckebergi idee järgi teeks LR võidukäiku siis, kui suudetaks elimineerida ekraanid, millel seda kujutada. Tee selles suunas on paika pandud.