Julge samm ärritab nii naabreid kui liitlasi

Türgi president Recep Tayyip Erdoğan on juba ähvardanud Iraagi Kurdistani sõjalise sekkumisega. «Iraagi Kurdistani iseseisvumine on Türgile vastuvõetamatu ja tegu on ellujäämise küsimusega,» lausus Erdoğan esmaspäeval Ankaras, kartuses, et nende rahvahääletus õhutab separatistlikke meeleolusid ka Türgi arvuka kurdi vähemuse hulgas.

President märkis, et riigi piiril Põhja-Iraagis asuva Kurdistaniga käib Türgil praegu sõjaõppus. «Meie sõjavägi pole piiril niisama,» ütles Erdoğan. «Me võime ühel ööl ühtäkki saabuda,» lisas ta.

Ka nädalavahetusel peetud eriistungil pikendas parlament Türgi relvajõudude mandaati saata väed üle lõunapiiri, kui olukord Iraagis ja Süürias hakkab Türgi riiklikule julgeolekule ohtlikuks muutuma. Sõjaliste sammude kõrval hoiatas Türgi Kurdistani ka poliitiliste ja majanduslike sanktsioonidega, näiteks lubas peatada läbi Türgi kulgeva Kurdistani naftaekspordi. «Kraanid on meie käes,» sõnas Erdoğan. Lisaks suleti osaliselt ka Haburi piiripunkt Iraagi piiril, mis tähendab, et Türgist saab Põhja-Iraaki minna küll, kuid vastupidi piiri ületada ei tohi.

Iraagi kurdide iseseisvumisele seisab vastu ka Iraan, kes keelustas Bagdadi palvel kõik otselennud Kurdistani ja tagasi ning korraldas sel puhul Iraagi piiri ääres sõjaväeõppused. Keskvalitsusel on paanikaks põhjust, sest esmaspäeval tulid tänavatele ka tuhanded Iraani kurdid, et avaldada toetust Iraagi rahvuskaaslaste iseseisvusreferendumile.

Iraagi Kurdistanis toimuvad arengud ei rõõmusta ka lääneriike, kes samas on siiski toetanud kurdi Pešmerga võitlejaid nii relvastuse kui väljaõppega võitluses äärmusrühmitusega ISIS. Nii USA kui ka teised lääneriigid on välja öelnud, et nende hinnangul suurendab referendum vaid pingeid Bagdadi ja kurdide vahel, kelle senine koostöö džihadistide tagasilöömisel on olnud ülioluline, eriti 2016. aasta oktoobris alanud Mosuli tagasivallutamise operatsioonis.

Samuti pole Iraagi Kurdistani iseseisvumise küsimuse rahvahääletusele panek meeltmööda ÜRO-le. Maailmaorganisatsiooni peasekretäri António Guterrese hinnagul rahvahääletus pigem kahjustab ISISelt tagasivallutatud piirkondade ülesehitust. Samuti võib see muuta keeruliseks enam kui kolme miljoni džihadistide eest pagenud põgeniku naasmise oma koju. Praegu elavad nad Kurdistani aladel.