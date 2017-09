Deutschlandhalle Berliinis – kõige rohkem eestlaste olümpiamedalivõite näinud spordihall

Tegelikult oli Deutschlandhalle ju ajalugu teinud ainuüksi 1935. aasta novembris esimest korda uksi avades, olles siis üldse maailma suurim omataoline siseehitis. Avamise järel sai hiigelhoone kurikuulsaks natsipartei paraadürituste toimumispaigana, ent võitis peagi hoopis rõõmsamat tähelepanu 1936. aasta Berliini olümpiamängude võistluskeskusena.

Toona eri hinnangutel kuni 16 000 inimest mahutanud saalis peeti maadlus-, tõstmis- ja poksivõistlused, ning eestlastele sai sellest märgilise tähendusega olümpiarajatis. Juhtus nõnda, et Eestile ülimalt eduka olümpia – meie sportlased pälvisid Berliinis seitse medalit – kogu väärismetalli võitlesid Maarjamaa mehed välja just Deutschlandhalles!

Eriti edukas oli eestlastele maadlusturniir, kust tuldi koju viie medaliga. Nii Kreeka-Rooma kui ka vabamaadluse raskekaalus kulla saanud Kristjan Palusalust kujunes aga üks Deutschlandhalle lemmikutest, kes pani endale kaasa elama ka kohaliku publiku. Mis sellest, et tema kullateekonnale Kreeka-Rooma maadluses jäi ette sakslaste oma matimehe Kurt Hornfischeri mahamurdmine.

Olümpia järel nähti Deutschlandhalles veel mitut olulist sündmust (1938. aastal korraldati seal näiteks ajaloo esimene käsipalli MM-turniir), enne kui see II maailmasõja aegu pommirünnakutes purustati. Alles 1957. aastal avas pärast sõda Berliini läänepoolele jäänud hoone uuesti uksed, olles jätkuvalt linna suurim siseareen ning toimides nii spordihalli, jäähalli kui ka kontserdipaigana. 1970. aastal andis seal elu eelviimase kontserdi legendaarne Jimi Hendrix, 1979. aastal poksis seal mitte vähem legendaarne Muhammad Ali (vastaseks sakslane Georg Butzbach), 1980. aastal peeti seal korvpalli euroliiga finaal Tel Avivi Maccabi ja Madridi Reali vahel, 1989. aastal toimus eespool juba mainitud suurkontsert Berliini heaks ning veel 1995. aastalgi korraldati seal poksi MM-võistlused.

1995. aastal võeti paljunäinud ehitis lõpuks ka kultuuripärandina arvele, kuid vaid kolm aastat hiljem algasid lammutamisjutud. Vana maja oli nüüdisaja vajaduste rahuldamiseks lihtsalt liiga kohmakas, renoveerimine aga liiga kulukas. Siiski jõudis kuulus olümpiaareen 2000. aastatelgi jäähallina käigus olla, enne kui Berliini linnavalitsuse otsusega ja sügava kahetsustunde saatel ajalukku läkitati. Hoone lammutamine sai teoks 2011. aastal, selle asemele on nüüdseks kerkinud ultramoodne messikeskus nimega City Cube.

Berliini olümpiamängud aitas Eesti spordihuvilistele kättesaadavaks muuta ajakirjanik Aleksander Antson, kelle kirjutatud raamat «Berliini olümpiamängud 1936» (Tartu 1936) pani aluse Eesti olümpiaraamatute seni kestvale traditsioonile. Alljärgnevalt Deutschlandhallet puudutav lühikatkend Antsoni raamatust (kirjapilt muutmata):

«Määratu ehitis. Moodne, rajatud välisvormilt puhtas kubistlikus stiilis. Selle hiiglasuur saal, mida piirab ringikujuline avar ja heledalt valgustatud fuajee, mahutab üle kümne tuhande pealtvaataja. [...] Deutschlandhalle – siin saavutasid eestlased oma spordiajaloo kuulsusrikkamad võidud. Kui sümboolselt ja otstarbekohaselt tore on see kõik: selle rahvuse poliitilises templis, kes eestlasi aastasadu tagasi on surunud vägivallaga oma orjastusliku ülevõimu all, triumfeerisid nüüd kunagised allaheidetud, võites teiste hulgas ka omaaegsete vägivallatsevate ristisõdijate järglasi. Siin löödi ka maa kodustest oludest soodustatud pärisperemehi – sakslasi, nende väljavaadete rikkamal alal – maadluses. Väike, vaevalt miljonise rahvaarvuga riik – Eesti, surus siin kuuekümnemiljonise elanikkonnaga end kõikvõimsaks pidava suurriigi Saksamaa enda alla kahele õlale.»