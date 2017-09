KOHALIK VAADE: Poliitiline ärevus halvas Leedu valitsuse

Seega algatasid kümme sotsiaaldemokraati 17st erakonna parlamendiliikmest Paluckase vastu mässu, eirates tema korraldusi.

Talle heideti ette tema noorust, kogemuste nappust, liigset ambitsioonikust ja isegi tema minevikku – lõppude lõpuks alustas Paluckas oma karjääri iroonilisel kombel noore konservatiivina.

Sotsiaaldemokraatliku parlamendifraktsiooni mäss võib osaliste karjääri erakonnas sama hästi kui lõpetada. Üks vastuhakkajatest, välisminister Linas Linkevičius on lasknud end juba liikmeskonnast välja arvata.

«Erakonna otsus koalitsioonist lahkumiseks on ebaloogiline ja lühinägelik,» lausus ta. Ta lisas, et ei soovi jääda opositsiooni. Sellegipoolest säilitas ta oma koha välisministeeriumis, otsust toetas ka president. Ent kogu valitsuse saatus sattus nüüd küsimärgi alla.

Ilma peagi lõheneva sotsiaaldemokraatide parlamendifraktsioonita puudub koalitsioonil enamus – see tähendaks väikest lootust valitsusotsuste toetamiseks parlamendis. Enne oktoobris algavat suurvõitlust järgmise aasta eelarve pärast on see oht vägagi reaalne.

Eksperdid usuvad, et isegi koos mässuliste ja väiksemate parlamendiparteide toetusega sõltuks Skvernelise valitsus liiga paljudest huvirühmadest. Oleks lõhestumine toimunud pool aastat enne valimisi, võiks valitsus ellu jääda. Ent politoloog Tomas Janeliunase sõnul oleks liiast oodata kolm aastat kestvat vähemusvalitsust.

«Skvernelise valitsus peaks saama hakkama imega, et tagada oma toetus ja seimi sujuv töö. Ning see valitsus pole minevikus imedega silma paistnud,» lausus Janeliunas.

Ta võrdles olukorda vulkaanipurskega. Teadlastel võib olla küll parim varustus, ent kui vulkaan hakkab värisema ning sensorid registreerivad võnkeid, on see selge märk vältimatust purskest. Kuid isegi parimate mõõteriistadega teadlased ei suuda öelda, millal ja kui suurelt kõik juhtub – see oleneb maapinna all ootavast magmast.

Leedu poliitvulkaan näitab elavnemise märke, kuid purskeks tundub aeg veel liiga varajane. Üleskutsed umbusaldushääletuseks võivad kanda vilja, kuid mõte korraldada erakorralised valimised – midagi sellist pole Leedu ajaloos varem juhtunud – tekitab skepsist. Parlamendiliikmetel peaks olema iseenda laialisaatmiseks kahekolmandikuline enamus. Kellele seda nüüd vaja oleks?

Ideaalis võiks varajased valimised toimuda Janeliunase arvates järgmisel aastal. Aeg oleks kasulik Isamaaliidule selle positsioonide kindlustamiseks. Praegu juhib erakond arvamusküsitlusi 17 protsendiga. LFGU on 16 protsendiga juba sabassörkija ja 12 toetusprotsendiga sotsiaaldemokraadid koguvad taas toetust. Liberaalid püsivad seitsme protsendi peal.

Eelmisel nädalal tabas Liberaalset Liikumist järjekordne löök: prokurörid esitasid kõrgetasemelise korruptsioonijuhtumiga seoses süüdistuse erakonnale enesele. Endine liberaalide liider Eligijus Masiulis tabati eelmisel aastal otse teolt. Tema tühja alkoholikasti oli topitud 106 000 eurot sularahas.

Nüüd avastasid prokurörid rohkem korruptiivseid sidemeid terve parteiga ning see võib olla erakonna lõpp. Paljud noored linnaelanikud ehk suur osa liberaalide valijaskonnast on juba väljendanud oma pettumust ning nimetanud liberaale surnud parteiks. Järjekordne poliitiline kriis võib võrsuda üleskutsetest lahkuda koalitsioonist Vilniuses, kus liberaalid on traditsiooniliselt tugevad.

Isamaaliidule on see halb uudis, sest liberaalid on konservatiivide jaoks ükskõik millises koalitsioonis ainuke mõistlik partner. Konservatiividel endil ei ole ega tõenäoliselt saagi olema enamusvalitsuse moodustamiseks piisavalt toetajaid.

Võimalused vikerkaarekoalitsiooniks ehk Saksamaa stiilis liiduks konservatiivide ja sotside vahel on veel väga õblukesed. Liiga palju erinevusi laiub nende vahel. Samas näitavad valijad väga selgelt, mida nad poliitiliste tehingute kohta arvavad. Eelmisel nädalal valiti 49 000 elanikuga Marijampolė linnas üksainus rahvasaadik. Ainult 18,88 protsenti valijaist andis oma hääle. Aina laialdasem on pettumus suurparteides ning kokkulepeteni jõudmine muutub aasta-aastalt raskemaks.

Ilma selge ja kindla koalitsioonita on Leedu poliitika justkui vulkaan enne purskama hakkamist. Algab kaoseperiood, mis halvab kogu otsustamise.