Iraagi kurdid ütlesid eraldumisele jah

Hääletajatel paluti vastata «jah» või «ei» küsimusele «Kas te olete nõus, et kurdi piirkond ja kurdi alad, mis ei ole piirkonna võimude juhtimise all, saaksid iseseisvaks riigiks?».

«Ma olen oodanud seda päeva alates oma sünnist. See on minu jaoks nagu teine sünnipäev. Olen justkui uuesti sündinud,» kõneles Kirkūki valimisjaoskonnas oma jah-vastuse andnud 22-aastane arhitektuuritudeng Abderrahman uudisteagentuurile AFP.

Rahvahääletusel osales 4,58 miljonist hääletusõiguslikust isikust 3,3 miljonit ehk ligikaudu 72 protsenti elanikkonnast, ütles valimiskomisjoni kõneisik Shirwan Zirar esmaspäeval. Pärast kümne protsendi Iraagi Kurdistani iseseisvusreferendumil antud hääletussedelite lugemist on selgunud, et 93 protsenti neist vastanuist pooldab Kurdistani iseseisvust.

«Kurdid teavad, et keegi peale meie endi meid ei kaitse,» ütles 35-aastane kurdi sõdur Dana Salah Hama väljaandele New York Times. «Selle nimel ma võitlesingi, et ühel päeval oleksid kurdid vabad ja saaksid rahus elada,» lisas möödunud aastal lahingus haavata saanud Hama.

Ehkki lõplikud hääletustulemused tehakse teatavaks alles täna hommikul, tähistati mitmes kurdi linnas sündmust juba alates valimispäevast.

Kurdide isetegevus on aga väljavihastanud Bagdadi keskvõimu ning Iraagi parlament on andnud käsu saata kurdidega asustatud aladele valitsusväed. «Parlament nõuab, et kaitseväe juhataja saadaks väed piirkondadesse, mille kurdid on alates 2003. aastast hõivanud,» seisab resolutsioonis.

Iraagi keskvõimu teatel kavatsevad nad seadusevastase referendumiga seotud ametnike vastu rakendada «meetmeid».

Väikest rolli ei mängi vastasseisus seegi, et mägises Kurdistanis asuvad suured naftaväljad, mis on piirkonna peamine sissetulekuallikas. Kurdistani peaministri Nêçîrvan Barzanî sõnul ei tähenda kurdide rahvahääletus siiski automaatset piiride ümberjoonistamist ning ka pärast referendumit ei kuuluta regioon mitte iseseisvust välja, vaid tahab hakata Bagdadiga arutama uut võimujagamislepet. «Nii me lihtsalt teame kurdi rahva soovi ja arvamust oma tuleviku kohta,» sõnas ta.

Referendumi tulemuse mittesiduvust rõhutas ka rahvahääletuse algatanud Kurdistani president Mesûd Barzanî, kes 2016. aasta 3. veebruaril kuulutas, et saabunud on aeg, mil kurdid hakkavad iseseisvusreferendumit ette valmistama.

Ametlikult kuulub Kurdistani autoomsesse piirkonda kolm provintsi – Arbīl, Sulaymānīyah ja Dohuk –, referendum toimus aga peale nende provintside teistelgi Põhja-Iraagi vaidlusalustel piirialadel, näiteks naftarikkas Kirkūkis.

Kirkūki provintsi üle omandasid Iraagi kurdide Pešmerga väed osalise kontrolli alates 2014. aasta suvest, kui valitsusväed äärmusrühmituse ISIS korraldatud välkrünnaku järel piirkonnast taandusid. Nüüdseks on kurdide võimu all olev territoorium seoses džihadistide vastase võitlusega peaaegu kahekordistunud.

Kui kunagi oli araabia keel Kurdistani koolides kohustuslik, siis noortest räägivad seda seal vaid vähesed. 22-aastane kurdi üliõpilane Kazei Kurda ütles New York Timesile, et kui keegi koolis ütles, et nad elavad Iraagis, sai õpetaja vihaseks – õigeks loeti vaid seda, et nad elavad Kurdistanis.

Võrreldes Türgi, Iraani ja Süüria kurdidega ongi Kurdistani iseseisvumise teel kõige edukamaks osutunud Iraagi kurdid, kes on võidelnud välja autonoomse piirkonna, millel on nii oma parlament, valitsus kui ka relvajõud.