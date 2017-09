Ülikooli raamatukogu remont käib samal ajal keldrist katuseni

Raamatukogu maa-aluste korruste hoidlates valatakse sel nädalal põrandaid. «Eelmise ehitaja tehtud põrandad tuli paraku lammutada, sest need ei vastanud projektis ette nähtud nõuetele,» ütles Tartu ülikooli kinnisvaraosakonna projekteerimis- ja ehitushangete peaspetsialist Erki Tamm.

Hoidlatesse pannakse tulevikus suured riiulid, millele peab ära mahtuma üle 900 000 raamatu.

Lisaks tehakse samal ajal ka ventilatsiooni-, elektri- ja viimistlustöid hoone teisel korrusel.

Kraana abistab

Eelmisest nädalast seisab ülepäeviti Tiigi tänaval kraana, sest hoonesse tõstetakse suuri betoonelemente.

Suurte ehituspaneelide ja treppide paigaldamiseks lõhuti hoone katusesse kaks ava.

«Praegu käib trepikoja ehitus ja selleks, et töö oleks kiirem ja tulemus kvaliteetsem, otsustas ehitaja valmis-elementide kasuks,» rääkis Tamm.

ASi Ehitustrust objektiinsener Kaimar Olle ütles, et kui trepikoja seinad ja trepid oleks valatud monoliitsena, kuluks sellele umbes kuu aega rohkem. «Betoon peab vahepeal kivistuma ja ka raketiste tegemine võtaks palju aega,» selgitas ta.

Viimase tõste Tiigi tänavalt peaks kraana tegema järgmise nädala alguses. Pärast seda jätkub kraana töö raamatukogu teiselt tiivalt ehk sissehoovist. Kuna kraanajuhi pilk katusele ei ulatu, käib tema juhendamine raadiosaatjate abil.

Plats on osaliselt kinni

Möödunud reedel suleti osaliselt uuesti ka raamatukogu ees olev plats ning sinna eelmise ehitaja poolt laotud tänavakivid ja plaadid võeti üles.

«Linnaelanikke see mõjutama ei hakka, sest plats läheb kinni vaid raamatukogupoolses osas ning seega läbipääs säilib. Sulgeme ala täpselt nii palju, kui see on tööde tegemiseks hädavajalik,» nentis Tamm. Platsi alla on vaja rajada uus vihmaveetorustik.

Kuigi ehitustööd on pea kogu majas, jätkatakse siiski ka raamatute laenutust. «Oleme ehitajal palunud Akadeemia tänava poolse sissekäigu juures muuta ligipääsu nii ohutuks, kui see praegustes tingimustes on võimalik,» ütles Tartu ülikooli raamatukogu arendusdirektor Liisi Lembinen.

Ukse ette on rajatud jalakäijate ülekäik ning ehitus-aedadele on paigaldatud suunavad märgid.

«Tahame ikkagi tagada, et meie lugejad saaks tellitud raamatud kätte. Seni oleme kenasti hakkama saanud,» lausus Lembinen.

Remondi ajal töötavad ka ajutised lugemissaalid ERMi vanas hoones Veski tänaval, kus on kolm suuremat lugemissaali, seitse rühmatööruumi, arvutiklass ja puhkeruum.

Tartu ülikooli raamatukogu ehitustööde esimene etapp lõpeb 2018. aasta jaanuaris. Ehitavad AS Ehitustrust ja OÜ Tallinna Ehitustrust. Hanke kogumaksumus on 5,75 miljonit eurot.