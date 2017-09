Ämblikuteadlane tegutseb selle nimel, et niidud saaks taas rohelust täis

Mart Meriste sõnul on kehvem lugu puisniitudega, mis saja aasta vältel on pea kõik hävinud. Kui 20. sajandi algul oli puisniite Eestis umbes 800 000 hektarit, siis nüüd on neist alles vaid 700 hektarit.

«Puisniidud on väga väärtuslikud kooslused, kuid need on maakasutuse muutusega tohutult kannatanud,» sõnas Meriste. Ta selgitas, et kõiki puisniite, mis sada aastat tagasi siin laiusid, ei olegi vaja taastada, aga ajalooliselt märgilisi ja liigirikkaid puisniite oleks praegusest palju rohkem vaja.

Eesti looduskaitse arengukava näeb ette, et siinmail oleks tarvis uueks luua umbes tuhat hektarit puisniite ehk veidi rohkem, kui neid praeguseks Eestis üldse alles on.

Enamik hästi säilinud looduslikke niitusid, kust Meriste seemneid noppimas käib, asub Lääne-Eestis, Pakri poolsaarel ja Pärnumaal. «Tartu ümbruses ja Lõuna-Eestis pole kuivi niite üldse, sest siin on väga väärtuslik põllumaa ning seega on kõik looduslikud niidud üles küntud,» rääkis ta.

Otstarbetu niitmine

Siiski ei pea niidutaimed kasvama vaid nende säilinud looduslikes asupaikades. Meriste meelest passivad niidutaimed ideaalselt ka eramute haljasaladele.

Ehitusbuumi ajal ehitatud uuselamurajoonide juurde tekkisid ka tohutud muruplatsid, millega majaomanikud suurt midagi peale ei osanud hakata.

«Targemad võtsid kätte ja metsastasid need platsid, aga enamik majaomanikke ostis omale murutraktori ja asus mitme hektari suuruseid muruplatse lihtsalt niitma, mis on maakasutuse ja ka loodussäästlikkuse seisukohast üsna tarbetu tegevus,» märkis ta.

Kui on soov rajada enda maja juurde haljasala, mis oleks ilus ega nõua palju hoolt, on Meriste sõnul ainuke variant külvata niidutaimede seemneid. Ta märkis, et muruseemne hulgas on tavaliselt ainult nelja või viit sorti seemneid ning neist taimedest õitseb vaid üks, valge ristik. Niidutaimede seas on õiteilu mitu korda rohkem ning enamik neist ei kasva ka väga kõrgeks.

«Niidul kasvab väga kauneid kõrrelisi, mida muruseemnes kunagi pole. Näiteks keskmine värihein, lõhnav maarjahein ja mitmed kasteheinad,» lisas Meriste.

Päris hooldevaba selline haljasala siiski pole. «Kord aastas tuleks meenutada vanaaegset heinategu: kõik sealt maha niita ja siis hein ka kokku koguda,» sõnas ta.

Pisikestel platsidel või teeäärtes ei võta see tegevus Meriste hinnangul rohkem aega kui mõni tund. Igal juhul on see aja- ja kulutõhusam, kui kevadest sügiseni igal nädalavahetusel muru niita.

Mart Meriste toob haljasalade kujundamisel eestlastele eeskujuks Läti ülikooli hoone ümbruse, kus kasvavad lopsakad niidutaimed ning muru ei ole tikutopsikõrguselt maha niidetud. / MART MERISTE

ERMi-esine haljastus muutub veidi metsikumaks

Mart Meristega võtsid hiljuti ühendust Eesti Rahva Muuseumi maastikuarhitektid, kes on juba pikalt muuseumiesise haljastusega hädas olnud.

«Muuseumiesist haljasala ei ole iga kord maastikuarhitektide ettekirjutuste kohaselt hooldatud ning ilmselt ei oska ka muuseumikülastajad tavapärasest veidi metsikumaid haljastuslahendusi veel väärtustada,» rääkis Meriste, kes jagas lahkelt oma teadmisi ja nõuandeid muuseumi maastikuarhitektidega.

Ta lisas, et ettepanek tema nõuannetega on ERMi juhtkonnale edastatud, kuid kindlat vastus, millal ja kuidas Eestimaalt korjatud niidutaimede seemned sinna külvatakse, veel ei ole.

Meriste on ka konsulteerinud maastikuarhitektidega, kes tegelevad Tartus Oa tänava arendusega, ning ta loodab, et sealgi võetakse tema hüva nõu kuulda.

Ta tõi eeskujuks eelmisel aastal avatud Roosi tänava promenaadi, mille haljastuse ilme on nuditud muruplatsist veidi metsikum.

Ka soovitab Meriste linnaruumi planeerimisel heita pilk Läti ülikooli ümbritsevale haljastusele. «Ultramoodsa arhitektuuriga hooned Riia kesklinnas, mille ümbrus on haljastatud niidutaimedega,» märkis ta.

EILI ARULA