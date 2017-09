Nafta hind on tõusuteel

«Näib, et turg on hakanud aru saama, et tasakaalukoht muutub lõpuks,» kirjutas esmaspäeval investeerimisfirma PVM Oil Associates analüütik Tamas Varga klientidele.

Uue tasakaalupunkti tunnus oli Rahvusvahelise Energiaagentuuri (IEA) värske prognoos, mille järgi kasvab nõudlus nafta järele rohkem, kui seni arvati. Septembri esimesel poolel avaldatud raporti järgi kerkib see 1,6 miljoni barreli võrra ööpäevas.

Naftagigandi BP (kunagine British Petroleum) Aasia tippnaftakaupleja Janet Kong ütles esmaspäeval Singapuris konverentsil, et pärast kolm aastat kestnud langust teeb turg pöörde, sest on madalama hinnataseme tõttu hakanud naftat ja naftasaadusi rohkem tarbima ning kuna OPEC on tootmist kärpinud, on hakanud kahanema ka laoseisud.

Mäletatavasti otsustasid OPEC ja kümme naftakartelli mitte kuuluvat naftatootjat eesotsas Venemaaga eelmise aasta novembris vähendada tootmist 1,8 miljoni barreli võrra ööpäevas. Mais pikendati kokkulepet kuni järgmise aasta märtsini. Viimastel nädalatel on tulnud signaale, et kokkuleppe osalised soovivad seda pikendada vähemalt järgmise aasta lõpuni.

Muidugi on nafta hinnale mõju avaldanud ka lühiajalised mõjurid. Näiteks see, et arenevate riikide kõrval kasvab nõudlus ka arenenud riikides, Põhja-Korea ümber toimuvad poliitilised pinged ning kurdi separatistlikud arengud Iraagis.

Janet Kong nentis, et Hiina on aidanud liigset naftat turult ära korjata, kirjutab Financial Times. Samas ei ole olukord siiski nii ühene ning leidub hulgaliselt riskifonde ja teisi spekulante, kes panustavad endiselt nafta hinna langusele. Tõsi, nende osakaal on drastiliselt vähenenud. «Lühikeseks müüjad pole veel kapituleerunud,» ütles The Wall Street Journalile investeerimisfirma Herbert J. Sims & Co energiatoodete kauplemise juht Donald Morton.

Ka Kong hoiatas, et ehkki nõudlus ja pakkumine hakkavad tasakaalu saama, võib turg liikuda mõlemas suunas.

Ehkki põhimõtteliselt on OPEC otsustanud kärpida tootmist 1,2 miljonit barrelit ööpäevas, on Nigeeria ja Liibüa, aga ka Iraan ja Angola eelmise aasta oktoobriga võrreldes toodangut hoopis suurendanud. See tähendab, et tegelikult on naftakartell saavutanud soovitud kärbetest vaid poole.

Reedel soovis OPEC Nigeeria naftaministrilt Emmanuel Ibe Kachikwult ja Liibüa naftaministrilt Mustafa Sanallah’lt selgitust nende tootmisplaanide kohta. Ibe Kachikwu ütles, et tema riik on valmis toodangu kasvu peatama, aga mitte enne, kui tootmine on kõrgemal tasemel stabiliseerunud. «Kui nende riikide toodangud on stabiliseerunud, saabub ka aeg, mil nad saavad algatusega ühineda,» ütles Venemaa naftaminister Aleksander Novak. Reedel oli Viinis OPECi ja mitme naftakartelli mitte kuuluva riigi nõupidamine, kus naftaministrid kiitsid toodangu kahandamise ideed taevani.

«See, mida me tegime, on õige tee ja tunneli lõpus on nüüd valgust rohkem, aga gaasipedaalilt jala äravõtmiseks pole aeg veel küps,» ütles Kuveidi naftaminister Essam al-Marzouq.

Maailma suurima sõltumatu naftakauplemisfirma Vitol Group tegevjuht Ian Taylor ütles The Wall Street Journalile, et Liibüa ja Nigeeria tootmise suurendamine koos USA kildanafta tootmisega avaldab nafta hinnale survet allapoole, mistõttu ta ei usu, et musta kulla maksumus kerkib üle 60 dollari taseme. (Ilmselt mõtleb ta WTId (West Texas Intermediate), mille hind on Brentist kuus kuni seitse dollarit madalam – toim) «Oleksin väga imestunud, kui näeme enne aasta lõppu hinna ees numbrit kuus,» ütles Ian Taylor. «Mina ei usu, et see juhtub.»

Citigroupi tooraineturgude peastrateeg Edward Morse ütles uudisteagentuurile Bloomberg, et Liibüa, Nigeeria, Venezuela, Iraak ja Iraan võivad juba sel aastal pumbata naftat maksimumjõudlusel, mistõttu ei seisne risk mitte tootmise suurenemises, vaid selles, et see võib järgmisel aastal langeda. Kõik need riigid on liiga vähe investeerinud uuringu- ja otsingutöödele. «Turud on kartnud, et OPECi toodang võib drastiliselt kasvada,» ütles Morse. Tema sõnul võib aga tulla hoopis pakkumise defitsiit, mis hakkab nafta hinda kergitama.

Morse ei ole suvaline analüütik. Kolm ja pool aastat tagasi, ajal, mil naftabarrel maksis üle 100 dollari ning enamik analüütikuid nägi sellele pigem tõusupotentsiaali, ennustas ta hinna korralikku kukkumist (vt Postimees 16. aprill 2014). Toona rääkisid kõik nn naftatipu teooriast, mille järgi tõuseb tootmine teatud tasemeni ja hakkab siis langema. USA geoloog King Hubert, kes hüpoteesi eelmisel sajandil välja töötas, arvas esialgu, et tootmise tipp saabub Ameerika Ühendriikides 1970. aastatel. Esialgu tundus, et see ongi nii, aga uute tehnoloogiate toel hakati naftat kätte saama ka kiltadest (õigemini argilliitidest) ning USA naftatoodang hakkas taas kasvama.

Morse prognoosiski 2014. aasta kevadel, et tootmine hakkab kasvama, aga tarbimine jääb samale tasemele, mistõttu võib nafta hind märkimisväärselt langeda. Pool aastat hiljem selgus, et tal oli õigus ning aasta lõpuks oligi musta kulla hind poole võrra kukkunud.