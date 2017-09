Ülipika jooksuretke ajal kogutud annetused lähevad käiku

«Annetustega õnnestus koguda umbes 6000 eurot. Sellele lisandub veel 3000 eurot, mille lastekodu Metsatareke sai toetusena,» märkis ta.

Nüüd on asjaajamine nii kaugel, et tervisespordiväljaku projekteerimine on jõudnud lõpusirgele ning Joel Juht loodab, et plats saab veel enne jõule valmis.

Tema hinnangul valmib projekt juba lähipäevil ning siis saab hakata Jõgeva vallast taotlema ehitusluba.

«Igasuguse ehitusega on nii, et asjaajamine võtab aega ja ette võib tulla takistusi, kuid loodetavasti saab ehitaja OÜ Tiptiptap platsi rajamisega oktoobris või novembris pihta hakata,» märkis Juht.

Mõningaid muudatusi on projekti käigus siiski ette tulnud.

Kui esialgu oli plaan tervisespordiväljak rajada lastekodu territooriumile, kuhu võõrastel pole asja, siis nüüd tuleb see ikkagi üldkasutatavale alale, kus saavad sportida kõik huvilised.

«Et väljakut saaks lisaks lastekodulastele kasutada ka Siimusti elanikud või miks mitte ka külalised, siis rajame selle Siimusti aleviku võrkpalliväljakute kõrvale,» sõnas Juht.