Koormustestid annavad uue võimaluse

«Eelmise hooaja lõpus ei saanud me treeninganalüüsi tehagi. Mida sa järeldad, kui veerand vajalikust tööst on jäänud üldse tegemata?» pööras Tobreluts enne olevikku ja tulevikku vaatamist kiirpilgu minevikku. «Alates maikuust muutsime tervisekontrolli ja järelevalvet oluliselt tihedamaks ja süsteemsemaks. Sellest on juba tõusnud palju kasu.»

Test annab palju teavet

Lahtiseletatuna tähendab kirjeldatud muutus, et iga kuue nädala järel tehakse kõigile tosinale koondislasele – kuuele mehele ja naisele – koormustest. Doktor Taivo Väärsi vaatleb ja võrdleb tulemusi ning annab vajadusel nõu treeningkavade kohendamiseks.

«Taoline vastupidavusalale oluline süsteemne tagasiside meil seni puudus,» sedastas Tobreluts ning tõi muutuse ilmestamiseks ühe konkreetse näite. «Puhtalt testi näitude põhjal otsustasime Kauri Kõivu augustis keskmäestikulaagrisse mitte saata. Nende andmeteta läinuks ta sinna – alles hiljem selgunuks, millise hinnaga.»

«Näitudes ilmnes tavapärasega võrreldes kõrvalekalle. Selles olukorras tundus nii arstile, treeneritele kui mulle endale targem rahulikumalt võtta ja Otepääl harjutada. Seetõttu loobusin ka Eesti meistrivõistlustest. Viimane test oli aga juba parem ja sõidan praegu koondisele Itaaliasse järgi,» kirjeldas Kõiv olukorda. Koondise mullune liider üldistas: «Varem tegime ühe koormustesti maikuus ja järgmise alles oktoobris mäestikust tulles – aga siis võis juba hilja olla, kui midagi halba avastati. Tänu nüüdsele regulaarsusele saab pidevalt järge hoida, kus seisundiga asud ja kuhu liigud. Lisaks annab see võimaluse kiirelt reageerida. Kahtlemata on need tippspordis olulised tegurid.»

Teisisõnu: kui varem sumpasid biatlonistid pilkases pimeduses, siis nüüd said enda käsutusse taskulambi. Ole vaid ise piisavalt tark, juhi valgusvihk õigesse suunda ja langeta õiged otsused. Ideaaltulemuse võiks sõnastada umbes nii: saagu hädade lahendamisest nende ennetamine!

«Lõpliku hinnangu meie tööle annab endiselt talvine protokoll,» ei hakanud endine kauane tippsportlane Tobreluts keerutama. «Aga vähemalt on tulemuse sünni üks oluline eeldus nüüd täidetud. Väikeseid tagasilööke tuleb paratamatult alati ette, aga igatahes on koondis praegu tugevam ja tervem kui mullu samal ajal.»

Tobrelutsu sõnul alustas mõni sportlane tänavust ettevalmistust veidi hiljem – eelmise aasta hädad veel kimbutasid, tuli läbida ravikuure ja nii edasi. «Tänaseks on kõik kontrolli all. Näiteks Rene Zahkna leidis kurgumuredele lahenduse mandlilõikuses ning liikus Eesti meistrivõistlustel juba päris kenasti.»

Kaotada pole vähimatki

Esmaspäeval lendasid mehed kolmeks nädalaks Itaalia mäestikku – esimesed kümme päeva harjutatakse 1700 m kõrgusel Martellis, seejärel sama kaua juba 3000 m kõrgusel Val Senalesis. Naised timmivad vormi Soomes Vuokatti suusatunnelis.

«Need on tähtsad nädalad, kus tuleb ära teha palju tööd, aga samas vältida eksimusi,» mõtiskles Tobreluts. «Üks on selge: ka konkurendid ei maga ja meil pole neile väga palju kuskilt kaotada. Peame piire kompama.»

Eelmisel talvel suutis korralikku vormi näidata üksnes Kõiv, kes teenis ainsana MK-punkte – tõsi, temagi vaid ühelt võistluselt 21. koha eest – ja esines arvestataval tasemel ka MMil. «Meeskonna eesmärk on teenida punkte igalt MK-etapilt. Võimekus selleks on olemas kõigil liikmetel. Usun, et ka motivatsiooni ja töötahte taha ei jää midagi. Keegi ei mõnule mugavustsoonis ega arva, et muutub iseenesest kiiremaks ja täpsemaks,» nentis Tobreluts.

Novembris peetakse Olosel esmalt kaks koondisesisest katsevõistlust (sprint ja ühisstart), mille tulemuste põhjal pannakse paika kaks triot: esimene osaleb kaks kuud MK-, teine IBU karikasarjas. Seejärel vahetatakse koosseise ja Tobrelutsu sõnul saavad kõik võimaluse olümpiakõlblikkust tõestada.

Kuna mehed suutsid mullusega välja võidelda viis olümpiakohta, pääseb koondis suuremast sisevõitlusest ja treenerid peamurdmisest. «Kuus MK-etappi peaks olema piisav, et kuuikust viis tugevamat välja sõeluda,» märkis Tobreluts. Naistel pole Pyeongchangi lennukile praegu ühtegi pääset. Võimalus kuni kahele kohale säilib, kui IBU punktitabelis mahutakse samuti tühjade kätega riikide arvestuses 22. jaanuari seisuga kuue parema hulka.

FAKTIKAST

Eesti koondise koosseis

Mehed: Kalev Ermits, Kauri Kõiv, Roland Lessing, Martin Remmelg, Rene Zahkna, Johan Talihärm

Naised: Meril Beilmann, Susan Külm, Kadri Lehtla, Regina Oja, Johanna Talihärm, Tuuli Tomingas

Peatreener: Ilkka Luttunen (Soome)

Abitreener/lasketreener: Indrek Tobreluts

Hooldemeeskond: Kaarel Kuusik, Kalmer Tramm, Eeri Vahtra

Massöör: Keio Kits

Arst: Taivo Väärsi