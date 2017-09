Tähtvere uue rulapargi asfalt laguneb

Tartu Skatehalli juhataja ja trikirattatreener William Kass selgitas, et ala kattev asfaldimass on lahti ning selle tükid pidurdavad rulasid ja põhjustavad kukkumist. Ühtlasi on Kassi sõnul ettenähtust karedama pinnase tõttu rulapargi kasutajatel oht saada vigastusi, seejuures jäävad väikesed kivikesed haavadesse kinni ja soodustavad põletiku teket.

Ei saa isegi pühkida

Ekstreemspordivõistluste korraldaja Liidia Maier rõhutas, et rulatamiseks peab asfaldi pealispind olema sile ja tihke. Paraku on see Tähtveres selline, mida ei saa isegi harjaga pühkida, sest on liiga pude. See­­pärast kasutatakse rämpsu eemaldamiseks üksnes lehepuhurit.

Tartu abilinnapea Tiia Teppan nentis, et rulapark on olnud murelaps pikka aega ning seepärast toetas linnavalitsus igati selle kordategemist. Ta tunnistas aga, et tänavu suve hakul sai selgeks, et hiljuti paigaldatud asfalt ei vasta nõuetele. Seepärast anti sihtasutuse Tähtvere Puhkepark juhatajale Marti Viilule korraldus kattematerjalist proovid võtta ning probleem lahendada. Ometi pole seda seni tehtud.

Abilinnapea ütles, et ei saa sihtasutuse juhi tööga kuidagi rahul olla. «Siin on tegemata tegemisi nii palju, et ma ei jõua neid kõiki üles lugeda,» lausus ta.

/ Erakogu

Puhkepargi juhataja Marti Viilu omakorda kinnitas, et pudeda asfaldi probleem on talle hästi teada ja sellele otsitakse lahendust. Muu hulgas märkis ta, et asjasse on kaasatud eksperdid, kes peavad proovide põhjal ütlema, kas viga peitub segus või paigaldajate töös.

Viilu hinnangul on vastutaja rollis praegu osaühing Asfaldigrupp, kellelt park tellis omal ajal asfaltimise.

Kõige nukramaks edasiseks stsenaariumiks pidas Viilu varianti, kus asfalt tuleb täielikult üles võtta ja uuesti maha panna. «Ehitajad laiutavad käsi ja vassivad, keegi ei taha vastutust võtta. Aga see peab enne talve lahenduse leidma,» rääkis juhataja.

Kes ikkagi vastutab?

Osaühingu Asfaldigrupp juhatuse liige Tenno Pleksepp märkis, et vead ilmnesid tänavu kevadel ja seepärast käisid nende töötajad juunis parandustöid tegemas.

Ta tõdes, et probleem on siiski alles, kuid ei soostunud otsest süüd enda kanda võtma.Selle asemel viitas ta omakorda Asfaldigrupi partnerfirmale, kellelt telliti asfaldisegu. Pikemalt ei tahtnud Pleksepp rulapargist rääkida enne, kui ekspertiisi tulemused on selgunud.

Tähtvere puhkepark sai rulapargi ajakohastamiseks mullu linnalt 96 000 eurot. Sellest 26 000 eurot kulus asfaldile.

Viimati loendati rulapargi kasutajaid 2015. aasta suvel. Toona saadi püsikasutajaid ligi 500. Hinnanguliselt on nüüdseks külastatavus kasvanud, mis on ka mõistetav, sest see on Tartu ainus rulapark.