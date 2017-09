Tamsalu lemmikloomi ohustab mürgitaja

MTÜ Virumaa Loomasõbrad liige Mariliis Martõnova rääkis, et tema poole on pöördunud mitu Tamsalu inimest, kes ei julge enam oma loomadega välja jalutama minna, sest kunagi ei tea, mida koer või kass endale kuskilt suhu ahmib.

Esimene teade rotimürgi leidmisest tuli Martõnova sõnul poolteist kuud tagasi. «Ühel päeval leiti kolm hunnikut rotimürki kohast, kus loomad tavatsevad liikuda,» rääkis loomasõber. Ei läinudki kaua, kui leiti ka mürgistustunnustega hukkunud kass.

Nädal hiljem leidsid inimesed juba viis mürgiportsjonit, mis olid maha poetatud regulaarsete vahede tagant, ning elule tuli aidata kaks kõutsi. Martõnova sõnul ei saa see olla juhus ega ole ka mõeldav, et keegi üldkäidavates kohtades kahjuritõrjet teeks. «Oleme leidnud ka toiduga segatud mürki, see viitab otseselt sellele, et jahitakse hulkuvaid loomi,» lausus ta.

Tamsalu valla keskkonnaspetsialist Lembit Saart kõneles, et inimesed on pöördunud murega ka valda, kuid vald ei suuda probleemi kiiresti lahendada. Saarti sõnul saavad nad teha elanikega koostööd, näiteks võib kõikide korteriomanike nõusolekul panna maja külge kaamera, et süüdlane teolt tabada. Samas tuleb arvestada sellega, et filmida tohib üksnes kindla maja territooriumit.

Hulkuvad ja omanikuta kassid on Tamsalus probleem küll. «Oleme neid toimetanud ka varjupaika ning tänavu on selleks ette nähtud eelarve ületatud,» ütles Lembit Saart. Ühe kassi varjupaika toimetamine maksab ligi paarsada eurot.

Tamsalu vallal Virumaa loomade varjupaigaga lepingut sõlmitud ei ole, samas pole ametliku kokkuleppe puudumine Saarti sõnul olnud takistus, kui mõni kass või koer on tulnud varjupaika viia. «Vallalehes oleme ikka aeg-ajalt avaldanud infot kasside steriliseerimise-kastreerimise vajaduse kohta,» lisas ametnik.

Just loomade paljunemisvõimetuks muutmine on Martõnova sõnul jätkuvalt suur probleem ning vastupidiselt loodetule ei kanna teavitustöö vilja. Ta rääkis, et steriliseerimist tuleb üha harvem ette, ning kuigi mikrokiibi panevad oma lemmikule paljud, ei kanta seda registrisse ja niimoodi on kiip tegelikult tarbetu.

Martõnova sõnul on kohalikel omavalitsustel hulkuvate loomadega tegelemiseks enamasti piiratud vahendid, kuid Tamsalu mürgitamisjuhtumid muudavad teda eriti murelikuks. «Mürgitamine ei ole lahendus ning see on ka seadusega keelatud,» sõnas ta, juhtides tähelepanu tõigale, et võika teo eest võib saada rahalise karistuse kuni 200 trahviühikut.

Virumaa loomade varjupaiga juhataja Anneli Sokolov ütles, et info mürgitamisjuhtude kohta Tamsalus nendeni jõudnud ei ole ning üldiselt tegelevad selliste asjadega loomakaitseseltsid. Küll aga on tema sõnul hulkuvate kasside probleem maakonnas jätkuvalt suur. «Virumaa varjupaik on kasse täis. Kui Rakvere linnas midagi hullu hetkel ei ole, siis ümberkaudsetes valdades on mure suur, sest kassid sigivad sageli,» ütles varjupaiga juhataja.