Mida tuleks ette võtta kesklinna parkidega?

EKRE

Kindlasti säilitada, aga muuta atraktiivseteks puhkeparkideks nii linnarahvale kui ka turistidele. Vaateratas oleks tooniandev element, lisaks müügikohad, välikohvikud, väikesed lavad pargikontsertide tarvis, atraktsioonid lastele, noortele jne.

Isamaa ja Res Publica Liit

Tartu rohelust tuleks hinnata ja hoida. Parke tuleks hooldada ja korrastada nii, et moodustuks rohelisi puhkealasid koos mänguväljakute ja spordiplatsidega.

Keskerakond

Eesti ja ka Tartu pargid on väga vanad ja väärikad, jätavad soliidse mulje. Aga nagu inimkond ei koosne ainult soliidsetest vanakestest, ei tohiks nii olla ka pargipuudega. Meie siht on korrastada ja uuendada kümne aasta jooksul kõik Tartu pargid. Käivitame algatuse «Igale tartlasele oma puu!». Linn määrab koha, kuhu tuleb ja tohib üht või teist puud istutada, iga linlane (ja mitte ainult aukodanik või tähtis tegelane) võib osta istiku ja istutada omanimelise puu. Või mitu.

Reformierakond

Tartu roheline elukeskkond on kindlasti väärtus ja seda tuleb säilitada. Pargid peavad aga olema hästi hooldatud ja valgustatud, et neis oleks turvaline ja mõnus aega veeta. Neis peab olema tegevust igal aastaajal – mängu- ja spordiplatse, piknikualasid, istumiskohti. Pargid on inimeste jaoks.

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Kõiki parke tuleb arendada igale eale ja erinevatele huvidele sobivateks mitmekülgseteks ajaveetmiskohtadeks: kohtumispaigad, liikumisalad, kohad omaetteolemiseks, helimaastikud, vaiksed kohad, üllatavad ruumid jne. Tartu säilitab kindlasti oma Emajõe-äärse rohekoridori ja pargirikkuse, ent pargid võiksid olla põnevamad ka taimestiku poolest. Katsetame vähem hooldust nõudvate ja linnaloodust rikastavate taimedega. Kesklinna areng eeldab mingi osa ajaloolise linnaruumi taashoonestamist, ent võtame kohustuse hoida rohelist bilanssi: iga mahavõetava puu või kaduva roheala asemele istutame või rajame uued.

VL Südamega Tartu

Parkide säilimine on tõesti valimiste peateema, seda on sunnitud tunnistama ka Tartut valitsev punakollane liberaal-sotsialistlik võimuliit, kes surus nende maharaiumise kesklinna üldplaneeringusse. Teflonmehed Laur ja Klaas on teinud kõik, et teemat peita ja ilustada ning meie kogutud ligi 6000 allkirja parkide säilimise poolt olematuks mõelda.

Oleme MTÜ Tartu Pargid kaudu kohtuvaidluses välja toonud, et erakondi toetavate arendajate märjad soovid ei muuda olematuks aastate vältel koostatud arengudokumente, nagu «Agenda 21» ja «Tartu 2030». Ilmselt seetõttu püüavad nad oma kokkuklopsitud visioonidele ka pehmet mandaati võita, ilustades voldikuid parki raiutava valgust kiirgava «kultuurimajaga» ning lubades iga raiutud puu asemele uue istutada. Meie ühine ülesanne on läbi näha need korruptiivsed valed ja igal võimalikul viisil takistada parkide maharaiumist.

VL Tartu Eest

Läbi mõelda, mida ühe või teise pargiga teha. Tartu kesklinna pargid ei ole üksteise koopiad, et kõigile saaks läheneda ühtemoodi. Mõnda ei pea üldse puutuma, mõnda peab palju paremini hooldama, mõnda saab muuta palju linnapargilikumaks. Mis on linnapargi mõte? Et me läheme parki, mitte ei lähe vaid pargist läbi. Mõned kesklinna pargid on praegu kahjuks vaid läbikäigu haljasalad, nendele tuleks lisaks leida mingi seal olemise mõte ja tõmme. Eelkõige Ülejõe ja Uueturu tänava haljasalale.

VL Tartu Heaks

Praegu on pargid väheatraktiivsed, mõnel juhul ka ebaturvalised, samuti puuduvad tualetid. Mitmekesistame parkide väljanägemist (istutame võõrpuuliike, õitsvaid põõsaid, loome rosaariume, lisame purskkaeve, pinke jms) ja kasutust. Rajame nendesse rohkem laste mänguväljakuid, rannavolleplatse ja vabalavasid ning hooldame muru selliselt, et seal oleks mõnus istuda-pikutada. Anname kodanikele võimaluse mitmesugusteks ettevõtmisteks parkides (kunstiprojektid, treeningud ja spordiüritused jne).

Ühendatud Vasakpartei

Patt oleks need täis ehitada. Tuleks hoopis luua neis rohkem istumis- ja meelelahutusvõimalusi (mitte aga õllekaid, nagu keegi soovitas). Vaja on kohti, kuhu saaks tulla koos lastega, nii et kõigil oleks tegevust.