Kas lasteaia kohatasu peab käima samas taktis alampalga tõusuga, nagu on praegu?

EKRE

Ei peaks. Alates kolmandast lapsest peaks olema lasteaiakoht tasuta. Praegu on lasteaia kohatasu Tartus mitmete ümbritsevate valdade omast kõrgem. Kui soodustada Tartus eralasteaedade rajamist, siis tihenev konkurents vähendaks ka kohatasu.

Isamaa ja Res Publica Liit

Ei peaks. Praegu on Tartus lasteaia kohatasu kujunenud ülekohtuselt kõrgeks. Seda tuleb kindlasti oluliselt vähendada.

Keskerakond

Ei pea. Me oleme uhked, et enne eelmisi valimisi lausa katastroofiliseks kuulutatud lasteaiakohtade kriis on meie koalitsiooni tööga nüüdseks ületatud. Selleks tuli kõvasti pingutada ja linna raha kulutada. Lasteaiatasude kasvuga me küll rahul pole. Nüüd seame sihi lasteaiatasude ohjeldamisele ja tasuta toidu võimaldamisele ka lasteaias. Ka lasteaiaõpetajate palga viimine vastavusse nende panuse ja kvalifikatsiooniga ning hoonete renoveerimine on meie kesksed ülesanded.

Reformierakond

Alushariduse rahastamine on üks neist teemadest, mis tuleb lahendada riigi tasandil. Kui põhi- ja keskharidus on Eestis tasuta, siis võiks seda olla ka alusharidus.

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Tartu probleem oli pikka aega lasteaiakohtade nappus. See tähendas paljudele peredele valikut ühe vanema tööturult eemale jäämise või kalli erahoiu vahel. Võrdsustades era- ja munitsipaallasteaedade kuutasud, suutsime lasteaiakohtade defitsiidi lõpetada. Paraku tähendab see, et nii linn kui vanemad panustavad laste hoidmisse rohkem raha. Kindlasti tasub otsida lahendusi, et muuta süsteem paindlikumaks ja pakkuda peredele, kes seda vajavad, leevendust. Oluline on seejuures, et suudaksime täita õpetajatele antud palgalubaduse ja hoida valdkonna jätkusuutlikkust.

VL Südamega Tartu

Noored (tudengi)pered on Tartu arengu võti. Kui volikogus tuleb arutlusele Jaak Niguli mõte kohatasud üldse kaotada, siis me toetame seda.

VL Tartu Eest

Ei pea. Kui lasteaia kohatasu üldse jääb, siis võiks see olla kindel summa mingi kindla aja peale. Nii oleks peredel palju parem ja kindlam oma sissetulekuid ja väljaminekuid planeerida. Teisalt peaks Tartu olema piisavalt tark linn küll, et oskaks samuti mitme aasta peale näha ja oma tasusid planeerida. Samas ei ole hea, et Tartu lasteaia kohatasu on üks Eesti kõrgeimaid. See on üks neist asjust, mis ei meelita noori peresid siia jääma või elama asuma.

VL Tartu Heaks

Ei pea. Tartu Heaks seisukoht on lasteaia kohatasu lahtisidumine alampalgast ja selle külmutamine neljaks aastaks praegusel tasemel. Samuti kaalume võimalust alandada kohatasu. Paraku peame arvestama sellega, et lasteaedade remondiks on vaja hiigelsummasid.

Ühendatud Vasakpartei

Ei pea. Küll aga võiks see olla diferentseeritud vastavalt sissetulekule ja mõned väikese sissetulekuga leibkonnad võiks sellest vabastada.

* Tartu lasteaedade kohatasu suurus on 15 protsenti eelneva aasta alampalgast. Tänavu 64.50, mullune alampalk 430 eurot. Tuleval aastal 70.50, alampalk tänavu 470 eurot. Teine laps käib lasteaias poole hinnaga, kolmas tasuta.