Mida ette võtta, et lõppeks nurin aeglase ja ebatõhusa bussiliikluse üle?

EKRE

Tuleb ühistransport ümber kujundada lähtuvalt sõitjate, mitte veofirmade huvidest. Praegu on linnavalitsus sõlminud kummaliselt pikaajalised lepingud, mille muutmine saab ilmselt olema üsna keeruline. Seni on linnavalitsus tegutsenud tuntavalt transpordiettevõtete mugavuse huvides ja linnaelanike vajadustest vähe hoolides. Seega tuleb protsess ümber pöörata ja hakata tegutsema linnaelanike huvides. Ka marsruuttaksode kasutuselevõtt aitaks korvata bussiliinide hõredust.

Isamaa ja Res Publica Liit

Tänavad tuleb korda teha ja ummikud kaotada. Üles tuleb leida linnaliiklust takistavad liiklussõlmed ning saada need toimima. Bussid on kogunud juba mõnda aega infot inimeste liikumistrajektooride kohta. Seda analüüsides tuleb teha otsuseid tõhusate marsruutide koostamiseks.

Keskerakond

Viime liinivõrgu ja -graafikud kokku sõitjate vajadustega. Praegu teeb mõne linnaosa (nt Variku, Tammelinn) inimeste vaevaline töö- või koolitee nad kurjaks ning sunnib bussisõidule eelistama hoopis kallimat eraautosõitu. Ja lõpetame olukorra, kus enne pikka pausi sõidavad bussid kahe-kolme kaupa parves. Otsime ka alternatiivseid ja uuenduslikke lahendusi (nt monorelss?) ning rajame kiire otseühenduse Annelinna ja Maarjamõisa vahele (mida markeeris ka linna üldplaneeringu võimalik trammitee).

Reformierakond

Bussitranspordi kvaliteeti tõstvad sammud oleme juba astunud: 2019. aastal hakkavad sõitjaid vedama kõik uued keskkonnasäästlikud gaasibussid. Põhjalik analüüs, mille järgi liinivõrku tihendada ja sujuvamaks muuta, on samuti koostamisel. Analüüsi põhjal tehtud ettepanekute ja uusimate tõhusate tehnoloogiate rakendamine toob parema liinigraafiku ja rahulolevama sõitjaskonna. Kindlasti pöörame ka tähelepanu linna lähiasulate paremale sidumisele.

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Tartu linn on juba tellinud analüüsi senise liinivõrgu kitsaskohtade leidmiseks ja uue liinivõrgu kavandamiseks. Selgub, et ühistranspordi eksperdid ja linlased on sama meelt: liinivõrk peab olema kasutajale arusaadavam ja teekond kiirem. Peamistel liikumisteedel (Annelinn-kesklinn-raudteejaam-Maarjamõisa-Lõunakeskus) peaksid olema sagedased kiired otseliinid, ühistranspordiga tuleb siduda ka tulevane rattaringluse süsteem. Rohkem rahvast meelitab bussi lihtsasti kasutatav ja linna sõlmkohti kiiresti ühendav liinivõrk.

VL Südamega Tartu

Bussisõitjatele tuleb luua võimalus lüüa kaasa marsruutide planeerimises ning nende arvamust tuleb kuulda võtta. Meie programmis sisaldub idee tasuta ühistranspordist Tartu maakonnaliinidel. Ilmselt on ka linnatranspordi tasuta ärimudelile üleminek aja küsimus.

VL Tartu Eest

Ühistransport peaks toimima selgelt kaardistatud ja analüüsitud kogu linna haaraval mudelil. Tuleb kuulata bussisõitjate häält, tegelikult ka kogukondade häält, sest just viimased võiksid ja peaksid linna asjades – ka bussiliikluses – palju kõvema hääle ja kasuga kaasa rääkima. Millised peatused on mingitel kellaaegadel ülekoormatud? Millistes keskustes peab bussi ootama üle viie minuti? Kuidas ja mis suunal inimesed Tartus üldse ühissõidukiga liiguvad ja kuidas nende elu saaks mugavamaks teha? Toimivad liinid peaksid põhinema inimeste kasutusvajadusest lähtuval algoritmil.

VL Tartu Heaks

Esimene samm Tartu ühistranspordi ajakohastamisel peab olema liinide ja graafikute kokkuviimine inimeste liikumisvajadusega. Järgmine oluline kvaliteeti tõstev samm on bussiterminali (ümberistumisjaama) rajamine. Edasi koostöö teiste kohalike omavalitsustega, et ühendus valdade ja linna vahel oleks kiire ning tõhus. See (hea ühendus Tartuga) leevendaks mõnevõrra ka parkimisprobleeme. Nurinat vähendaks ka jalgrattaga liiklejate arvu kasv (sh rattarendisüsteem), paraku on jalgrattaga liiklejatel praegu vähemalt sama palju probleeme kui ühissõidukite kasutajatel.

Ühendatud Vasakpartei

Ühistranspordi graafikud koostatakse hoolimatult, kui isegi kesk­­linnas tuleb pea pooletunnise vahega kobar busse korraga. Käimine on kasulik, aga kui jalad valutavad, tahaks eriti vanurid vahel istuda. Hirmust, et pinke võiksid kasutada üksikud asotsiaalid või lõhkuda üksikud huligaanid, jäeti istumise võimalusest ilma kogu meie vananev elanikkond. Vaarika-Oscar tuleks anda uute totrate bussiootekodade loojatele, neis pole mõeldud istujatele (äärmiselt ebamugav), vaid ainult magamise takistamisele.