Kelly Sildaru ja Eesti olümpiaunistus purunes

Freestyle-suusatamise pargisõidus kaks hooaega järjest kõigil maailma tähtsaimatel võistlustel kõik esikohad noppinud Kelly Sildaru ei saa oma 16. sünnipäeval olümpiakulda püüda, vaid peab finišialal jälgima, kuidas seda teevad sportlased, keda ta järjekindlalt on alistanud.

Üle-eelmisel nädalal Uus-Meremaal treeningul kukkudes saadud põlvevigastus osutus nii tõsiseks, et vaja oli operatsiooni, millest taastumine kestab kuus kuni üheksa kuud. Pyeongchangi olümpiale kvalifitseerumiseks tuleks Sildarul aga juba jaanuaris ehk nelja kuu pärast MK-etapilt kopsakas punktisaak koguda. Mingit võimalust pole. Olümpial on kahjuks kriips peal.

«Ma tänan kõiki, kes mind nendel minu jaoks väga keerulistel nädalatel on aidanud ja mulle kaasa elanud. Suur tänu Madis Rahule ja Mihkel Mardnale, kes tagasid meile kogu info, leidmaks parima ravitaktika, et ma saaksin võimalikult hästi valmistuda järgmiseks hooajaks. Olümpiamängudel osalen sel korral pealtvaatajana ja olen ilmselt oma võitluskaaslaste suurimaid fänne,» sõnas Sildaru.

«Nagu olen ka varem öelnud, vigastused käivad iga spordialaga kaasas, aga need tuleb täielikult välja ravida, et järgmiste võitude poole püüelda ja võimalikult pikalt oma armastatud spordialaga tegeleda saaks,» rääkis Eesti eelmise kahe hooaja edukaim talisportlane.

Sildarut opereeris doktor Madis Rahu, kes sõnas, et peaaegu nädal pärast traumat tehtud esimene uuring näitas küll põlve esimese ristatisideme vigastust, aga samas oli põlv testidel küllaltki stabiilne. «Seetõttu otsustati koos sportlase ja tema perekonnaga ravitaktikate üle otsustamiseks lisaaega võtta. Samuti uuriti erinevate arstide seisukohti, lähtudes olümpiamängudel osalemise võimalusest ja arvestades noore sportlase tulevikku,» lausus Rahu.

Kui aga esmaspäeval Sildaru põlve uuesti uuriti, oli olukord muutunud halvemaks. «Korduval testimisel, kui turse oli rohkem taandunud, esinesid ka selged ebastabiilsuse nähud. See omakorda tähendas, et esialgu ühe võimalusena kaalutud konservatiivne ravimeetod, kus oleks saanud operatsioonist hoiduda, tuli välistada. Lõikus andis kinnituse, et vasaku põlve esimene riststiside oli täielikult katki ja operatsiooni vajas ka menisk,» selgitas doktor Rahu.

Imesid juhtub, aga praegusel juhul sellele paraku loota ei tasu. Pyeongchangi olümpiamängudel jääb Eesti ainsal medalilootusel, augusti lõpus karjääri esimesel MK-etapil kohe esikoha võitnud – varem on seda Eesti suusatajatest suutnud vaid Kristina Šmigun-Vähi ja Andrus Veerpalu – Sildarul võistlemata.

«Sellisest operatsioonist täielik taastumine võtab reeglina aega kuus kuni üheksa kuud, aga operatsioon ise on vaid 20 protsenti paranemisest. Põlv on küll stabiliseeritud ja eeldused täielikuks paranemiseks olemas, aga nüüd järgneb taastusravi, mis eeldab sportlaselt suurt tööd ja distsipliini. Aga Kelly saab sellega kindlasti hakkama,» sõnas Rahu.

Eesti Suusaliit kinnitas omalt poolt, et mingit koonerdamist endale ei lubata. «Suusaliit teeb kõik endast oleneva, et leida ja tagada sportlasele parimad võimalikud tingimused taastusraviks,» teatas alaliit.

LISALUGU

Kelly supermajutuse saab keegi teine

Eesti Olümpiakomitee spordidirektor ja Pyeongchangi talimängudele mineva delegatsiooni juht Martti Raju lausus, et Kelly Sildaru loobumisotsus ei too EOK-le lisakulutusi ega -tööd.

«Kui Kelly läinuks võistlema, saanuks ametliku akrediteeringu lisaks temale ainult isa Tõnis. Tema suusahooldajaks võtnuks me suure tõenäosusega ühe tolle ala tippspetsi, kes kuulub ametlikult aga Prantsusmaa delegatsiooni koosseisu. Meil jäänuks vaid aumeeste kokkulepet usaldada. Kelly mänedžeriga oli igatahes nii kokku lepitud,» selgitas Raju.

Eesti koondise taustajõudude hulgas ega töökorralduses seega ümberkorraldusi ei tule. «Kuna sportlasi läheb suhteliselt vähe, siis peavad niikuinii kõik natuke püksirihma pingutama. Aga kõigi suusad saavad määritud,» sõnas Raju.

Et Kelly tarbeks peaaegu freestyle-suusatamise nõlva jalamile broneeritud majutuskoht tühjaks jääks, pole Raju hinnangul alust karta. «See asub niivõrd superkohas, et ei jää mulle näppu mitte mingil juhul. Ka ametlikud hotellitoad leiavad kindlasti uue omaniku,» oli seesugustes asjaajamistes rikkaliku kogemuste pagasiga Raju veendunud. Ta lisas, et lennukipileteid ei olnud EOK Sildarudele veel ostnud. Andres Vaher

FAKTIKAST

Kelly Sildaru

Sündinud 17. veebruaril 2002.

X-mängude pargisõidu võitja 2016 ja 2017.

Dew Touri pargisõidu võitja 2015 ja 2016.

2017. aasta juunioride maailmameister pargi- ja rennisõidus.

MK-sarjas debüteeris augustis pargisõidus 1. ja rennisõidus 2. kohaga