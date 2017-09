Tiitlipretendentide lahing – kohtuvad turtsuv PSG ja tõrkuv Bayern

Parc-des-Princesʼi staadion on tiitlipretendentide lahinguks muidugi välja müüdud, kuid elu ja surma peale mänguga tegu pole, sest edasipääs alagrupist oli mõlemal klubil sisuliselt kindel juba enne mängude algust. B-alagrupi ülejäänud liikmetel Brüsseli Anderlechtil ja Glasgow Celticul ei ole jõudu, et kahte hiidu kuue mängu kokkuvõttes ohustada.

Euroopa tippklubidel algavad Meistrite liigas tõsised mängud enamasti kevaditi, alagrupis kahurid veel täie võimsusega ei paugu, sest hooaja algfaasis kipub meeskondlik harmoonia olema ebatäielik, mis aga ei vähenda sportlikku põnevust. PSG ja Bayerni mäng punktide peale on alati huvitav ja pole põhjust karta, et tänane matš oleks erand.

Eriti arvestades, et mõlemad vajavad hädasti head tulemust, et tõrjuda mõtetest probleemid. PSGd vaevab juba teist nädalat lapsik, aga meeskonna kõrgeid sihte arvestades väga ohtlik mure: suvel 222 miljoni euro eest ostetud maailma kalleim jalgpallur Neymar ja enne viimase saabumist esiründaja olnud Edinson Cavani ei suuda ära jagada, kummale kuulub penaltite ja karistuslöökide puhul eelisõigus.

Eelmisel hooajal oli see Cavani päralt, aga Neymar soovib vastutust (loe: penalteid-väravaid) endale saada. Autoriteetne info tüli suuruse kohta puudub, aga mingite juttude järgi nõudnud Neymar, et Cavani maha müüdaks. Teiste järgi sobitanud kapten Thiago Silva edurivimeeste vahel rahu. Igatahes, kui Hispaania kohtunik Antonio Miguel Mateu Lahoz juhtub täna PSG kasuks penalti määrama, jagub põnevust tavalisest rohkem!

Kui PSG on hädas turtsumisega, siis Bayern tõrkumisega – viis aastat järjest Saksamaa meistriks tulnud klubi on Bundesliga tabelis kolmas, viimati lepiti 2:2 viiki Wolfsburgiga. Teravdatud tähelepanu all on vigastatud Manuel Neuerit väravasuul asendav Sven Ulreich, kes viimati jämedalt eksis.

