Haiglajuht pani Alpides kannatuse proovile

Morn meel ja tige tuju valdavad Einastot terve öö, kokku kuus tundi.

Tema pahameel vaid süveneb, kui ta tajub, et ei suuda enam joosta. Tuju langeb nulli. Ja kui tuju on nullis, kaob ka söögiisu. Isegi juua ei taha. Lisaks väsimus. Järsku tunneb ta, et kurk valutab ja kopsud lasevad hingamisel vilet – ilmselt lööb välja haigusvimm, mis oli päev enne teele asumist mägedes veidi higisena jahedate tuulte kätte jäädes talle sisse pugenud. Tagatipuks, magamatusest ja kurnatusest poeb naha alla külm: nii kui ta paariks minutiks seisatab, et otsmikulambil patareisid vahetada, hakkab ta üle keha vappuma. Mis siis, et väljas on vähemalt viis plusskraadi.

Sellises olukorras ei jää üle muud, kui liikuda edasi. Suruda nõrkushood maha ja astuda, võimalikult kiiresti, kui joosta enam ei suuda. Siis saab sooja. Siis saab loota, et tuju läheb paremaks.

Kui tuju läheb paremaks, tuleb jaksu juurde.

Tunnen kohutavat väsimust. Panen pea kätele ja silmad hetkeks kinni. Kohe tulevad meditsiinitöötajad küsima, kas kõik on korras. Muidugi, hõikan reipalt, et on ja ma lihtsalt pisut puhkan. Pigistan sisse väikese topsi kohvi ja kaks küpsist. Hakkan taas astuma. Raskelt. (Einasto Alpi-päevikust.)

Öised hallutsinatsioonid

Viimane tõus vastu teise päeva hommikut tekitab juba hallutsinatsioone. Einasto taha võtab rivvi tosinkond kaasteelist. Nii nad seal liiguvad, lootes, et kohe-kohe ilmub nähtavale viimase toitlustuspunkti telk.

Liiguvad tunni – ei midagi.

Liiguvad kaks tundi – ikka ei midagi.

Või äkki siiski?...

Einastole paistab, et ta näeb lõpuks kauaoodatud telki. Aga kindel ta selles pole. Sest ta on näinud ka naljakaid loomi ja mehikesi. Pealambi valguses näeb üldse igasugu imelikke asju ja elukaid. Näiteks kassi – kes lähenedes osutub lihtsalt varjuks. Või metsa alla veetud autot, mis osutub tegelikult suureks kiviks. Väsimusest, ülepingutusest ja energiapuudusest hakkavad tajud mängima vingerpussi ning looma alternatiivreaalsust.

Ta pea käib ringi ja talle tundub, nagu maapind lainetaks ta all.

Kaks tundi rivis astutud, kuulnud selja tagant mitut puhku teistegi rõõmsaid hõikeid, et telk paistab – ning pidanud ikka ja jälle tõdema, et teistelgi on hallutsinatsioonid –, jääb Einasto, kes on vastupidamise retseptina avastanud, et tuleb liikuda, ühes jutis muudkui liikuda, ilma pausita, viimaks seisma ja pöörab kaaslaste poole, et küsida, kas keegi teab, kui palju on veel telgini jäänud.

Hetkegi kaotamata istuvad kõik kividele. Kõigi näod on hallid.

Miks Einasto seda kõike endaga teeb, on siinkohal viimane aeg temalt küsida.

Varahommikused elamused

Einasto tunnistab, et tal ei ole sellele küsimusele ühte ja head vastust. Küll on tal kolm-neli valvevastust.

Talle meeldib joosta. Aga linnades on ta aastatega jooksnud juba küllalt. Talle meeldib matkata. Aga matkad toimuvad enamasti päevasel ajal. Seevastu pikad maastikujooksud mägedes pakuvad nii jooksust kui matkast parimat: liigud palju ja näed palju – näiteks päevavalgest sootuks erinevaid öid ja täiesti imelisi varahommikuid. Lõhnad, helid, varjud – kõik on siis teistmoodi. «Ka öö on põnev,» kinnitab Einasto, «aga enamik seda ei koge.»