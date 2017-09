Õiguskomisjon võttis luubi alla pedofiilid

Kokku jõustus möödunud aastal 76 kohtulahendit, mis puudutasid laste vastu toime pandud seksuaalkuritegusid. Näiteks alaealise vägistamise eest mõisteti 2016. aastal Eestis süüdi 19 inimest.

«Kõikidest registreeritud seksuaalkuritegudest kahjustasid eelmisel aastal alaealisi lausa 89 protsenti. Selline statistika on murettekitav,» ütles õiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid. Justiitsministeeriumi andmetel anti mullu alaealiste vastu suunatud seksuaalkuritegudest politseile teada tihti aastaid pärast kuriteo toimepanemist. See tähendab, et lapse väärkohtlemine võis kesta aastaid.

Neli isikut mõisteti süüdi suguühtes või muu seksuaalse tooniga teos, kasutades oma mõjuvõimu alaealise üle. Alla neljateistaastasega suguühtesse astumise eest mõisteti süüdi kuus inimest.

Mida pedofiil mõtleb?

Mees, kes näitas end lapseealisena esitlenud täisealisele veebikaamera vahendusel oma suguelundipiirkonda ning hoidis oma arvutis lapspornot, selgitas: «Tean, et ma ei tohi alaealistega suhelda ja nende ahvatlemine seksuaalselt on keelatud, kuid üksikud kontaktid on ikkagi jäänud. Psüühika ja tervis justkui nõuavad, et päris loobuda ma neist ei suuda. Saan aru, et mul oleks vaja ravi selles osas, et ma suudaks lõpetada oma sundmõtted noorte tüdrukute suhtes, kuid raha ei ole, et ravile minna. Soov oleks, kui oleks võimalus.» See on üks näide, kus diagnoositud seksuaalsuunitlushäirega inimesele pole ravikohustust määratud.

Postimehe intervjuust (26.07) vanemprokurör Andra Silla ning Põhja prefektuuri lastekaitseteenistuse juhi Reimo Raivetiga selgub, et Eestis on üle tuhande süüdimõistetud pedofiili. Et pärast karistuse kandmist liigutakse vabaduses edasi, olles võimalik ohuallikas uutele ohvritele, tõstatati küsimus, kuidas mõjutada pedofiili pärast karistuse kandmist, ka riigikogu õiguskomisjonis.

Õiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid selgitas, et arutelust käisid läbi lähenemiskeelu senisest suurem kohaldamine, elektroonilise valve suurendamine, PPA lastekaitsetalitusele suurema ressursi leidmine ning kohustusliku ravi kohaldamine. Just viimase puhul käidi välja nii hormoonravi kui ka psühhoteraapia võimalusi. Probleemi tõsidusele lisab kaalu ka see, et paljud seksuaalkurjategijad on olnud ka ise seksuaalkuritegude ohvrid.

Jõhker kuritegu ja haigus

«Ühelt poolt on tegemist väga jõhkra kuriteoga ja teiselt poolt on tegemist ka haigusega. Sellele sanktsioonile, mida kurjategijale kohaldatakse, peaks kindlasti järgnema ka ravi. See ei tohiks sõltuda inimese motivatsioonist ja vabast tahtest,» tõi Karilaid välja ühe emotsionaalsel arutelul kõlanud mõtte.

«Eks küsiti ka küsimusi, kas on ka sellist kirurgilist kastreerimist mõnes Euroopa Liidu liikmesriigis. Ja siis tuli välja, et Tšehhis on olemas selline võimalus, ja Tšehhi seksuoloogide liit on selle teemaga ka pikalt tegelenud ja nemad ise on väga uhked,» kirjeldas Karilaid. Samas ei pidanud selline meede siiski mõjuma ning tekitab ka õiguslikke küsimusi. «Isegi kui tehakse kirurgiline kastreerimine, on sellel potentsiaalsel kurjategijal ka muid võimalusi oma kuritegu toime viia,» vahendas Karilaid.

Lisaks õiguskomisjoni liikmetele osalesid arutelus prokuratuuri, justiitsministeeriumi, siseministeeriumi, sotsiaalministeeriumi ja PPA esindajad. Samuti psühholoog Margus Veem, psühhiaatriakeskuse juhataja doktor Andres Lehtmets ning psühhiaater Katrin Eino.

Komisjoni eelmine, 11. aprillil toimunud pedofiilia-arutelu oli ajendatud avalikkuse ette jõudnud õiguskantsleri endise nõuniku Jaanus Konsa toimepandud seksuaalkuritegudest.

Õiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid loodab, et arutelul kostnud mõtetega saab koostöös sotsiaalkomisjoniga panustada justiitsiministeeriumi nn kalduvuskurjategijate seaduse eelnõusse.

FAKTIKAST

Laste ärakasutamine

Kokku määrati mullu lastevastase seksuaalkuriteo eest karistus 76 korral.

KarS § 141 lg 2 p 1 Vägistamine

Vägistamine (toime pandud noorema kui kaheksateistaastase isiku suhtes)

reaalne vangistus 12

osaliselt reaalne vangistus + tingimisi karistus 2

tingimisi vangistus 5

KarS § 1432. Suguühe või muu sugulise iseloomuga tegu mõjuvõimu kasutades

osaliselt reaalne vangistus + tingimisi karistus 1

tingimisi vangistus 3

KarS § 145. Suguühe või muu sugulise iseloomuga tegu lapseealisega

reaalne vangistus 2

tingimisi vangistus elektroonilise valvega 3

tingimisi vangistus üldkasuliku tööga 1

KarS § 1451. Alaealiselt seksi ostmine

reaalne vangistus 2

tingimisi vangistus 7

KarS § 178. Lapsporno valmistamine ja selle võimaldamine

reaalne vangistus 3

tingimisi vangistus 24

rahaline karistus 1

KarS § 179. Lapseealise seksuaalne ahvatlemine

tingimisi vangistus 8

Allikas: riigiprokuratuur