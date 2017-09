Skandaalne EVR Cargo tehakse börsikõlblikuks

21SEPTEMBER2017, Lääne-Virumaa, TAPA AS EVR CARGO, EESTI RAUDTEE, TAPA DEPOO Fotol: AS EVR CARGO, EESTI RAUDTEE, TAPA DEPOO, RONG, VEDUR, VAGUN, REMONT

Septembrikuus oma esimese veduri ehitanud EVR Cargo kavatseb ettevõtte juhi Raul Toomsalu sõnul järgmise seitsme aastaga müüa või rentida Soome ja Ukraina turule 40 vedurit. Selleks ehitatakse põhjalikult ümber rasked Ameerika vedurid, mille Eesti Raudtee varasem erastaja siia tõi.

Novembris loodetakse esimene põhja-lõunasuunaline kaubarong Skandinaavia ettevõtete toodanguga Aadria mere või Musta mere sadamatesse teele saata. Ekspediitorfirma, mis selle jaoks eraldi luuakse, hakkab teenindama näiteks ka Rootsi ja Hiina vahel liikuvaid kaubavoogusid. Tuhande vaguni ostmine Venemaa raudteedele rentimiseks, mille kohta Reformierakond majandusminister Kadri Simsonilt parlamendis aru päris, arendatakse omaette ärisuunaks, kuhu kaasatakse järgmiseks etapiks ka erainvestoreid.

-Miks kujundate EVR Cargo veduriveo ettevõttest haldusfirmaks, mille all tegutsevad eri ärisuundadega tütarettevõtted?

See võib nii minna, kui on vaja hakata kaasama erainvestoreid või peaks ärisuunad raamatupidamislikult eraldama. Eestis on raudteesektori mahu vähenemine loonud nii tõsise konkurentsi, et veduriteenuse osutajaid löövad piltlikult öeldes teineteisel vere ninast välja. EVR Cargo kõrval tegutseb samas valdkonnas veel Vopaki tütarfirma ERS.

Kui meile hangiti 2001. aastal üle 60 Ameerika veduri, siis töödeldi raudteel aastas üle 40 miljoni tonni kaupa ja iga päev sõitis 40 rongi. Praegu on meie aastane vedude maht natuke üle 10 miljoni tonni ja vedureid on töös 21, ülejäänud 40 seisab aia ääres. See on see potentsiaal, mida saab ümber ehitada, rentida või müüa.

-Kas me näeme tõepoolest Tapa depoos esimest korda taasiseseisvumisajal Eestis ehitatud vedurit?

Ameerika veduri väärtus seisneb väga hea planeeringuga raamis, mille peale on võimalik ehitada täiesti uus vedur. Kuna see on tšehhi inseneri välja töötatud, näeb see välja nagu Tšehhi liinivedur, kuid tegelikult on seal sees Caterpillari mootor, Siemensi generaator ja nüüdisaegne juhtimispult. Selleks aga, et saaksime oma uute veduritega Soomes tegutsemiseks loa, vajame litsentsi taotlemiseks eraldi ettevõtet, mis oleks EVR Cargo tütarettevõte.

-Kas tehniliselt võiks see vedur sõita näiteks piiriäärsesse Ivangorodi, erinevalt Ameerika vedurist, mille teljekoormus on Venemaa raudteedele liiga suur?

Piiriäärsetesse Venemaa jaamadesse meie vedur sobiks. Moderniseerimisega on võimalik teljekoormust veelgi vähendada. Soomlastega on projekt käimas, nende tehniline järelevalve kooskõlastab, millised tehnilised tingimused lisaks teljekoormusele oleks vaja täita, et me selle veduriga Soome teedel sõita saaksime.

Uue veduri aluseks oleva ameeriklase teljekoormus on 30 tonni, ümberehitatud veduri prototüübil aga 23 tonni. Näiteks Soomes on üldiselt lubatud 22,5-tonnine teljekoormus. Kuid nende raudteel on palju lõike, mis üle 20-tonnist teljekoormust ei kannata ja seetõttu meie veduriga igal pool sõita ei saaks.

Põhja-Soomes on meil äriväljavaated kaevandustega, kes tahavad oma toodangu sadamate kaudu välja vedada ja omakorda tootmiseks vajalikku materjali juurde vedada. Teine projekt oleks kaubavedu Vene piirilt Soome sadamatesse.

-Kas see tähendab, et see vedur hakkab Soomest üle piiri Venemaale sõitma?