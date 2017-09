Ka Leedu saab saja-aastaseks!

Kell on pool kümme reede hommikul. Vilniuses asuva Leedu keele ja kirjanduse instituudi saal, mis mahutab ehk kolmkümmend inimest, on ajakirjanikke täis. Mõistagi pole koht Leedu 100. sünnipäeva avaürituse paigaks valitud juhuslikult – eelmise sajandi algul ehitatud neobarokistiilis hoones elas kirjastaja, poliitik ja filantroop Petras Vileišis ning legendi järgi hoiti just selles majas hoolikalt peidetuna Leedu iseseisvusdeklaratsiooni ja hoone keldris alustati esimese legaalse leedukeelse päevalehe Vilniaus Žinios ehk Vilniuse Uudised trükkimist. Nüüdki esitletakse siin värsket, selgelt sõõrmeisse kanduva trükilõhnaga bukletit, mille nimeks on «Reisi ja koge Leedut».

Kuigi 25-leheküljeline trükis ise jätab üsna tagasihoidliku mulje, rõhutavad laua taga istuvad neli tegijat – kõik noorepoolsed naised –, et vormist tähtsam on sisu. Avalehelt leiabki Leedu kaardi, kuhu märgitud täpselt sada objekti, mida eelseisva juubeliaasta jooksul kõik leedulased, ja miks mitte ka turistid, külastada võiksid. Lehekülg haaval kirjutatakse paigad lühidalt lahti – esimeste seas mainitakse Leedu rahvusfilharmooniat ja draamateatrit, viimasena Radviliškise tuulikut. Tegijate sõnul on trükise mõte selles, et enne kui sünnipäevapidu sõna otseses mõttes pidama hakata, tuleks kodumaa ajalugu ja tema kangelasi tundma õppida.

Huvitava tõigana lisagem, et väljaandes on kasutatud täpselt samasugust, just noortele suunatud illustratsioonide stiili nagu mullu kevadel riigi ajaloole pühendatud ligi kuueminutilises muusikavideos, mis lahendatud animafilmina ja kus Leedu ajalugu melodeklameeritakse üllatusena… räpina. Seda muidugi eesmärgil, et sisu rohkem noorsugu puudutaks, ning abinõu on vist eesmärki õigustanud – seni on videot vaadatud ligi neli miljonit korda.

5000-lise trükiarvuga bukleti vahetu väljaandmisega seotud Indré Trakimaité-Šeškuviené ja Leedu sajandisünnipäeva programmikoordinaator Neringa Vaisbrodé kinnitavad, et kuigi taasiseseisvunud Leedu riik on tunduvalt vanem kui sada aastat ning teadupärast ulatus Leedu suurvürstiriik 15. sajandil suisa Musta mereni, on tegijate sõnul kogu programmi peamine eesmärk, et sündmustest saaks osa iga kodanik. «Tahame, et inimesed mõistaksid – igaühel meist on riigi loomisel oluline roll,» rõhutavad Trakimaité-Šeškuviené ja Vaisbrodé, «kusjuures inspiratsiooni selleks pakub meie ajalugu.»

Leedu 100. sünnipäevaks valminud üllitist tutvustavad Indré Trakimaité-Šeškuviené ja Neringa Vaisbrodé. / Verni Leivak

Kogu sajandisünnipäeva kava on jaotatud mõtteliselt kolmeks: «Õpi», «Tähista sünnipäeva» ja «Ole loov». Esimene ühendab endas filmiprogrammi, näitusi, audiovisuaalset teavet ning tervet hulka sündmusi, teine ettevõtmisi Leedu Vabariigi aastapäeval ehk 16. veebruaril, aga ka laulupidu, kuhu oodatakse juubeliaastal osalema vähemalt 40 000 lauljat. Loovusele õhutatakse rahvast aga sel moel, et igaüks võiks teha oma riigile sünnipäevakingituse, mille võtmesõna on vabatahtlikkus ning mis seoks inimesi ühte. Lisaks tehakse algust «Aitäh!»-kampaaniaga, mille eesmärk on mitte unustada tänulikkust ning miks mitte tänada üksteist tänupostkaartide saatmisega.

«Ka mina kavatsen mitmes vabatahtlikkusel põhinevas ettevõtmises kaasa lüüa,» sõnab Neringa Vaisbrodé. «Nagu varemgi, plaanin annetada verd ning jagan kommunikatsioonialaseid kogemusi ja soovitusi. Lisaks löön vabatahtlikuna kaasa aladel, mida hoian ainult enda teada.»

Täna ja homme tutvustatakse bukletit välisleedulastele Los Angeleses peetavatel Leedu päevadel.

