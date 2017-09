Baltimaad kavandavad juubeli puhul mitmeid ühisüritusi

Vilniuse kesklinnas asuva kultuuriministeeriumi koridorid on peaaegu inimtühjad, sest siingi on tööpäev alles alanud. Pärast kehvasti magatud ööd (aga kes siis ei ehmataks end tükiks ajaks poolsurnuks, kui hilisel õhtutunnil hotelli vastuvõtust ulatatud magnetkaardiga oma eeldatavasti inimtühja tuppa sisenedes võtab sind vastu hoopis pahvakas täissuitsetatud õhku ja kaks alasti inimest, kes samuti sissemurdmisest kreepsu saavad) tunduvad eredalt valgustatud koridorid kuidagi ebareaalsed. Mustas kleidis Daiva Parulskiené kiidab soojalt Eesti kultuuriministeeriumi meeldivat väiksust ja kompaktsust ning juhatab meid oma viltuse laega kabinetti, et valgustada Arteri lugejaid, kuidas kavatseb Leedu oma suurt sünnipäeva teistes riikides tähistada.

Huvitava tõigana olgu kohe öeldud, et ei Parulskiené ega ükski teine Leedus küsitletud ametnik osanud umbkaudseltki öelda, kui palju leedulasi on taasiseseisvumise ajal välismaale elama läinud. Peamise sihtkohamaana nimetatakse aga Ühendkuningriiki, Iirimaad ja USAd.

«Meie siin kultuuriministeeriumis ei olegi keskendanud tähelepanu niivõrd välisleedulastele (ehkki nad on oluline osa kogu protsessist), kuivõrd meie inimeste osavõtule rahvusvahelistes loovprotsessides. Et nad oleksid hea ettevalmistusega, piisavalt konkurentsivõimelised, rahvusvaheliselt koostööaltid ja omaksid kontakte. Leedu sajas sünnipäev annab võimaluse neid kontakte aktiveerida,» selgitab daam kuivas ametnikukeeles.

Ta peab silmas eeskätt Lätit ja Eestit, kellega koos pandi juba kolme aasta eest kokku ettevõtmiste ühiskava. «Üritusi pole väga palju, aga need on huvitavad,» möönab Parulskiené.

Palju, palju koostööd

Leedu eestvedamisel näeb ilmavalgust Balti nüüdiskunsti triennaal, mida korraldati varem vaid Leedus, kuid mis läbib tuleval aastal kõiki kolme Balti riiki – Vilniuses avatakse see 27. aprillil, Tallinnas 22. juulil ja Riias 21. septembril. Pärast seda rändab triennaal Londonisse.

Kalli projektina nimetab Parulskiené Baltimaade ooperi- ja balletiteatrite «vahetamist», kusjuures üks võõrsil esitatavatest lavastustest peab olema tingimata rahvuslik algupärand. Kolme riigi rahvusraamatukogud korraldavad aga riikide sajanda sünnipäeva teemalise kirjanduse ühisnäituse, millel pole veel pealkirjagi.

Eriti tulemuslikku koostööd tehakse Baltimaade filmikeskustes, kus välja töötatud filmiprogrammid on toodetud spetsiaalselt riikide sünnipäevaks või siis pärinevad teosed lihtsalt lähiminevikust. Tööd tehakse sellegi nimel, et luua Baltimaades toodetud filmide turustamise ühisüksus, sest üksikuna võttes on meie filmitööstused, nagu kohaliku publiku hulkki, lausa miniatuursed.

Juba augusti lõpul demonstreeriti Vilniuse kinoekraanidel kolme riigi koostööna valminud linateoseid, koos kavatsetakse väisata – ja seda just Eesti Filmi Instituudi eestvõttel – filmifestivale Glasgow’s, San Sebastianis, Rejkjavíkis ja mujal, kus tähelepanu koondatakse nimelt meie maade filmikunstile.

«Kõige toredam, et oleme mõistnud, et suudame teha koostööd,» nendib Paruliskiené ja toob veelgi näiteid. Nii oli esimeseks pääsukeseks 2016. aasta Veneetsia arhitektuuribiennaal, kus koos esitleti ühisprojekti «Balti atlas».

Tuleva aasta aprillis osaletakse – muide, just eestlaste eestvedamisel – ühiselt Londoni raamatumessil, kus mõistagi esitletakse inglise keelde tõlgitud kirjandust ning mille suhtes on Leedu autoritel, illustraatoritel, kirjastustel ja trükitööstusel suured lootused.

Erakordse projektina toob ametnik välja aprillis Pariisi d’Orsay muuseumis avatava ühisnäituse «Sümbolismi ajastu Baltimaades», mille initsiaator oli Läti kunstimuuseum ning mille vastu prantslasedki üllatavalt suurt huvi tunnevad. Eestlased aga mängivat olulist rolli Berliini kontserdimajas kolme riigi ühisjõududega peetava kontserdi korraldamises, kus mõistagi kuuleb ka Arvo Pärdi muusikat.

Rootsis korraldatakse Leedu rahvusliku sümfooniaorkestri osalusel Balti mere festival, põhjalik sünnipäevakava ootab poolakaid, prantslased saavad osa Leedu filmide festivalist ja nädalane Leedu kunstifestival saab teoks Roomas.

«Programm pole just hiigelsuur,» tõdeb Paruliskiené, «ja samuti pole eelarve väga suur. Rahvusvahelistele ettevõtmistele oleme arvestanud 600 000 eurot.»

Eriti rõõmustab ta aga selle üle, et kolme Balti riigi sünnipäev on toonud rohkesti sünergiat ning paigutanud meid kolmekesi kaardile ühtse regioonina tagasi.

Aga viimasel ajal kutsutakse meid ju hoopis Põhjamaadeks?

Daiva Parulskiené puhkeb selle jutu peale südamest naerma: «Küsige mõne rootslase käest, millist Balti riiki ta Põhjamaaks peab!»

